Autoridades electorales fueguinas expusieron su experiencia en el III Congreso Internacional de Tecnología Electoral en Guatemala

La jueza electoral Mariel Zanini y la secretaria Cintia Ferreyra presentaron en Guatemala, el modelo institucional y el proceso de modernización del sistema electoral de Tierra del Fuego, con eje en la tecnología aplicada a la ampliación de derechos.

RÍO GRANDE.– La jueza electoral de la Provincia, Dra. Mariel Zanini, y la secretaria del Juzgado Electoral, Dra. Cintia Ferreyra, participaron como expositoras del III Congreso Internacional de Tecnología Electoral, realizado en la ciudad de Guatemala, en el marco de una alianza interinstitucional entre el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) y el Tribunal Supremo Electoral de ese país.

El encuentro reunió a 12 empresas especializadas en tecnología electoral y a 19 delegaciones de organismos electorales de distintos países de la región, y se consolidó como un espacio de intercambio de conocimientos y buenas prácticas orientado al fortalecimiento institucional y a la modernización de los procesos electorales.

Durante su disertación, las autoridades fueguinas expusieron el diseño constitucional de Tierra del Fuego y su sistema electoral, y detallaron el proceso de transformación institucional iniciado en 2020, orientado a recuperar la confianza y la credibilidad del órgano electoral. En ese marco, subrayaron que la modernización no se limitó a la incorporación de tecnología, sino que se sustentó en una arquitectura institucional clara, planificada y con roles definidos.

Explicaron que el proceso se estructuró a partir de la creación de un espacio interinstitucional permanente, acompañado por la elaboración de un mapa de riesgos que permitió anticipar escenarios críticos y asignar responsabilidades precisas. Asimismo, destacaron la centralidad del órgano electoral como autoridad rectora, con una coordinación eficaz entre los distintos actores involucrados.

En ese contexto, se implementaron una mesa de crisis, un curso de acción definido y mecanismos de articulación que consolidaron un ecosistema electoral concebido como una realidad operativa integral y no como una suma aislada de herramientas.

A lo largo del período analizado se llevaron adelante cinco procesos electorales, en los cuales se incorporaron de manera progresiva diversas soluciones tecnológicas. La evolución incluyó el uso de redes neuronales para el procesamiento e interpretación de actas y resultados, la transmisión directa de datos desde los establecimientos de votación, la implementación del voto electrónico con Boleta Única Electrónica, la utilización de servicios en la nube para la gestión electoral y, en una etapa posterior y complementaria, el voto por Internet.

Las expositoras remarcaron que esta última modalidad fue diseñada con el objetivo de ampliar los derechos de participación y mejorar la accesibilidad al sufragio, especialmente para personas que enfrentan barreras estructurales vinculadas a la distancia geográfica, la movilidad reducida o las tareas de cuidado.

Finalmente, destacaron una visión de futuro orientada a poner la tecnología al servicio de la igualdad real, con enfoque de género y de cuidados, en consonancia con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las obligaciones derivadas de la CEDAW y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La participación de las autoridades fueguinas permitió compartir una experiencia subnacional innovadora, desarrollada en plazos breves y con sólido respaldo constitucional, posicionando a Tierra del Fuego como un caso de referencia regional en materia de gobernanza electoral y tecnología aplicada a la ampliación de derechos.