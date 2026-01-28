Autoridades de la OSEF fueron denunciadas ante la Fiscalía de Turno

La denuncia judicial presentada ante la Fiscalía de Turno es por los supuestos delitos de “desobediencia judicial”, “violación de los deberes de funcionario público” y “abandono de persona”. La denuncia es en general pero en particular por el caso de tres afiliados que tiene fallos favorables de la justicia y la OSEF no cumple, y por el reciente fallecimiento de un afiliado.

“La presentación que se hizo respecto a tres personas que tiene amparos favorables y que la Obra Social no los está cumpliendo, esas tres son casos testigos de todas los demás porque son muchísimos, y esta acción que presentamos lo que hace es intentar que el Ejecutivo provincial o la OSEF misma lleven adelante acciones para empezar a minimizar la falta de atención”, comentó el Abogado Walter Luciani y agregó, “lo que hicimos es una presentación con características penales: una es la desobediencia judicial, otra es incumplimientos de funcionarios públicos, y también el abandono de persona teniendo en cuenta que hace poco falleció un afiliado por falta de atención”.

En diálogo con “gremialesdelsur”, Luciani indicó que, “la desobediencia judicial tiene que ver con no llevar adelante todo lo que ordenó un Juez en los amparos respecto a cuales eran las prestaciones que tenían que darle a cada uno de estos afiliados que en su mayoría dependen de una internación domiciliaria y todo aquello que se debió afectar para el mejoramiento de la salud, entonces al no obedecer una orden del Poder Judicial lo que está haciendo la OSEF es desobedecer una orden de una autoridad. El Código Penal, en el artículo 239, se refiere a la desobediencia de las autoridades, los tiempos están cumplidos y la justicia tiene que hacer algo para obligar a que se cumplan los amparos”.

“Al ser una denuncia penal, es una denuncia contra las autoridades de la Obra Social porque son ellos los encargados de hacer cumplir las órdenes judiciales. En este caso tenemos a la Presidenta, Mariana Hruby, que renunció el setiembre pero sigue ocupando el cargo, tenemos al Vicepresidente que es Gustavo García, que fue nombrado luego de perder las elecciones en OSEF representando a ATE Río Grande, y en caso de que las autoridades de la OSEF deslinden responsabilidades, la denuncia también está dirigida al Gobernador de la provincia porque es el principal responsable”, señaló el Abogado denunciante.

Walter Luciani sostuvo que, “detrás de esta denuncia hay una cuestión de fondo que nosotros venimos observando desde mucho tiempo que es que se hace con los fondos dela seguridad social, y en este caso puntual que se hace con los fondos de la Obra Social”.

“Si los Fiscales actúan como tienen que actuar, y la Jueza de Instrucción actúa como tiene que actuar, va a pasar mucha gente testimoniando donde incluso nos vamos a sorprender con algunos casos”, refirió el Abogado y subrayó, “la denuncia está acompañada de adhesiones de afiliados que se ven perjudicados por el accionar de la OSEF y se ofrecen como testigos para demostrar que hay afiliados que tiene problemas graves de salud y que la Obra Social no les da respuestas”.

