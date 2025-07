Aumento de ITS en la provincia: Piden actuar con responsabilidad para frenar el contagio

Esta mañana, en diálogo con FM Del Pueblo, Alejandra Aguilera, directora de Epidemiología e Información en Salud del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, abordó la preocupación por el incremento de infecciones de transmisión sexual en la provincia. La funcionaria explicó el funcionamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, remarcó las diferencias en las estadísticas entre Ushuaia y Río Grande y advirtió sobre la importancia del tratamiento temprano, especialmente en embarazadas. También hizo hincapié en la confidencialidad de los datos y en la responsabilidad de la población.

En primer lugar, Aguilera sostuvo «la verdad que el tema de las comunicaciones ayuda bastante. A veces produce alarma, pero también permite mejorar los cuidados para no enfermarnos. Lo que estamos viendo ahora es una mejora en la notificación de los casos, lo cual no significa que antes no existían, sino que ahora hay más vigilancia”.

En esa línea, Aguilera señaló que “estas patologías son de notificación obligatoria. Sin embargo, muchas personas se atienden en otras provincias o en laboratorios que no notifican, lo que genera subregistro. Por eso, aunque veamos ciertos números en los boletines, sabemos que hay más casos no registrados oficialmente”.

Además, describió que «se ha visto un aumento de casos, especialmente de sífilis. Hay test rápidos en los centros de salud, que permiten detectar tanto sífilis como VIH. El tratamiento existe, se basa en penicilina, es accesible y lo cubren las obras sociales o el programa Remediar. Si no se trata, puede derivar en neurosífilis o incluso la muerte”.

Alejandra Aguilera también resaltó que «el tipo de registros depende del acceso al sistema de salud. En VIH, a diferencia de otras ITS, no se presume un subregistro, porque para acceder a la medicación el paciente debe estar registrado. En el caso de la sífilis, los síntomas pueden pasar desapercibidos, pero pueden derivar en transmisión a otras personas o al bebé en gestación, si la madre no se trata”.

En este sentido, la funcionaria hizo una distinción territorial «en cuanto al VIH, tenemos más casos notificados en Ushuaia que en Río Grande. Esto puede deberse a las vías de acceso al sistema de salud, a la detección más temprana o al tipo de relaciones interpersonales, pero lo estamos analizando para tomar decisiones estratégicas”.

Por último, recordó que “todos los datos están protegidos por normativas nacionales y provinciales. No se publican nombres ni apellidos. Desde Epidemiología tenemos acceso solo para garantizar el tratamiento y hacer seguimiento. Apelamos también a la responsabilidad de la persona para que informe a sus contactos sexuales”.