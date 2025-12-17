Aumento de estafas en Tolhuin

El Ministerio Público Fiscal alertó sobre un incremento en la cantidad de denuncias vinculadas a estafas, en el marco de la campaña de prevención “Si no cierra, no abras”, orientada a concientizar a la comunidad sobre este tipo de delitos.

TOLHUIN.- Según los registros oficiales, durante 2024 se contabilizaron 34 denuncias por estafas, mientras que en lo que va de 2025 la cifra ya asciende a 36 casos. Si bien el aumento es moderado, desde el organismo señalaron que resulta significativo y evidencia la necesidad de reforzar las acciones de prevención y concientización dirigidas a la ciudadanía.

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal remarcó la importancia de actuar con rapidez frente a una posible estafa y realizar la denuncia correspondiente, a fin de permitir una intervención oportuna de la Justicia.

Las denuncias pueden efectuarse en la Fiscalía de Tolhuin, ubicada en calle Policía Fueguina 550, planta alta de la Casa de Justicia, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y durante la feria judicial de verano, de 9:00 a 13:00.

Asimismo, se encuentra disponible la atención telefónica al (2901) 441-500, interno 1536, y el correo electrónico fiscaliatolhuin@justierradelfuego.gov.ar

En situaciones de urgencia se recuerda que las personas pueden acercarse a la comisaría más cercana o comunicarse de inmediato llamando al 101.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal de Tolhuin reiteró la necesidad de extremar las medidas de precaución ante mensajes, llamados o publicaciones sospechosas que soliciten datos personales, claves, códigos o transferencias de dinero. Ante cualquier duda, se recomienda verificar la información a través de canales oficiales, ya que las modalidades delictivas se encuentran en constante evolución.

Cabe destacar que, sin perjuicio de la denuncia penal, las personas damnificadas también tienen derecho a iniciar acciones civiles por los perjuicios ocasionados.