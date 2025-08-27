Atlético Río Grande es el campeón en Maxi Femenino

Luego de una extensa y cambiante final (el partido duró 2:12), Atlético Río Grande se alzó con el título de Maxi Femenino, en el marco del Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).
RIO GRANDE.- Tras el 3-1 sobre Profes Río Grande en la segunda de las semifinales, las futuras campeonas enfrentaron a Sportivo, que ese mismo domingo 24 dejaron en el camino a Fénix (2-0), en cuartos de final, y a Norte Austral (3-0), en la previa del encuentro decisivo.
En la antesala del partido por el título, Profes RG batió en sets corridos (2-0) a Norte Austral, obteniendo el tercer lugar.
Por el primer puesto, Atlético RG (1° en la Zona B) venció a Sportivo (2° en el mismo sector) por 3-2, con éstos parciales: 25-19/24-26/25-17/13-25/15-10.
Melisa Pedrozo, con 21 puntos (+16 entre positivos y negativos) fue la máxima anotadora del vencedor, escoltada por Ayelén Menéndez (15/+8). Mientras que entre las de la avenida Belgrano sobresalieron Cintia Urán (24/+16) y Andrea Mancilla (20/+13).
La final
Atlético RG, con Natasha Zocco (6), Menéndez (4), Pedrozo (4) y Dorado (3) manejó el trámite en el período inicial, frente a las cuatro anotaciones de las líderes en la ofensiva del rival.
Sportivo tomó la delantera en el siguiente chico, con una máxima ventaja de cuatro (17-13). Pedrozo estableció la igualdad, pero en tramo decisivo Bordignón y Urán emparejaron el marcador.
En el tercero, las dirigidas por Pisane se escaparon tras el empate en 11, y en par de rotaciones prácticamente se quedaron con el parcial, en base al desempeño de Menéndez (6) y Pedrozo (5), siendo Mancilla (6) quien mantuvo con ciertas posibilidades a las suyas.
Atlético Río Grande se “secó” tras el 4-1 del cuarto capítulo, Urán (8) fue implacable para el amplio 25-13 que mandó el juego a la definición rápida.
En dicho tie break, sendos aces de Urán, Guevara y Mancilla le permitieron a Sportivo cambiar de rectángulo con un consolidado 8-4. No obstante, cedieron el servicio tras el 9-5, del otro lado sirvió Yamila Verón, metió dos saques, y la líbero María José Salinas anotó el 14-9. Por último, la armadora Verón tocó el balón por el centro, hacia el fondo del campo contrario, y la pelota ya no volvería a cruzar la red.
ATLETICO RIO GRANDE 3 * 2 SPORTIVO
N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-
10.Yamila Verón 3 3 0 6 +3 8.Laura Guevara 0 2 0 2 +1
5.Natasha Zocco 11 1 0 12 -1 12.Bordignón 3 0 0 3 -4
1.Ayelén Menéndez 11 3 1 15 +8 18.Andrea Mancilla 13 4 3 20 +13
4.Macarena Pissane 3 1 0 4 -4 22.Cintia Urán 21 3 0 24 +16
12.Dorado 5 2 0 7 -5 4.Sara Gabriel 1 0 0 1 -3
7.Melisa Pedrozo 17 4 0 21 +16 19.Yésica Hernández 4 1 0 5 -10
6.Cristina Quiroga 2 0 0 2 +1 3.Patricia Cárdenas 2 1 0 3 0
E: Macarena Pisane 53 14 1 68 +16 E: David Ortiz 44 11 3 58 +13
Líbero: 16.María José Salinas (1/-2) (ARG). Parciales: 1° set: Atlético RG 25-19 (5-4/10-7/15-12/20-13), en 25’. 2° set: Sportivo 26-24 (5-4/10-9/15-12/20-19/24-23), en 29’. 3° set: Atlético Río Grande 25-17 (3-5/10-9/15-12/20-14), en 24’. 4° set: Sportivo 25-13 (4-5/10-8/15-10/20-11), en 22’. 5° set: Atlético Río Grande 15-10 (1-4/4-8/12-9), en 16’. Puntos: por errores del rival: Atlético Río Grande 34, Sportivo 39; totales: Atlético Río Grande 102, Sportivo 97. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Atlético Río Grande 53 (1/16/22/13), Sportivo 45 (4/13/18/12). Duración: 2h12m. Arbitro: Edgardo Zayas (1º)/Jazmín Ortiz (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (24/08). Motivo: Campeonato Apertura AVRG (Maxi Femenino, final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).
MAXI FEMENINO * CAMPEONATO APERTURA AVRG 2025
Instancia Partido Resultado
Cuartos 1 Norte Austral (1°A)-Metalúrgico (4°B) 2-0 (25-18/25-13)
Cuartos 2 Fénix (3°A)-Sportivo (2°B) 0-2 (7-25/11-25)
Cuartos 3 Profes RG (3°B)-Valkyrias (2°A) 2-0 (24-14/25-21)
Cuartos 4 Atlético RG (1°B)-Estrella (4°A) 2-0 (25-9/25-9)
Semifinales Atlético RG (1°B)-Profes RG (3°B) 3-1 (25-17/26-28/25-9/25-14)
Semifinales Norte Austral (1°A)-Sportivo (2°B) 0-3 (14-25/15-25/17-25)
3° puesto Profes RG (3°B)-Norte Austral (1°A) 2-0
Final Atlético RG (1°B)-Sportivo (2°B) 3-2 (25-19/24-26/25-17/13-25/15-10)