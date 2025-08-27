Atlético Río Grande es el campeón en Maxi Femenino

Luego de una extensa y cambiante final (el partido duró 2:12), Atlético Río Grande se alzó con el título de Maxi Femenino, en el marco del Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- Tras el 3-1 sobre Profes Río Grande en la segunda de las semifinales, las futuras campeonas enfrentaron a Sportivo, que ese mismo domingo 24 dejaron en el camino a Fénix (2-0), en cuartos de final, y a Norte Austral (3-0), en la previa del encuentro decisivo. SUBCAMPEONAS. Sportivo jugó tres partidos en la jornada final, en el Juan Manuel de Rosas.

En la antesala del partido por el título, Profes RG batió en sets corridos (2-0) a Norte Austral, obteniendo el tercer lugar.

Por el primer puesto, Atlético RG (1° en la Zona B) venció a Sportivo (2° en el mismo sector) por 3-2, con éstos parciales: 25-19/24-26/25-17/13-25/15-10.

Melisa Pedrozo, con 21 puntos (+16 entre positivos y negativos) fue la máxima anotadora del vencedor, escoltada por Ayelén Menéndez (15/+8). Mientras que entre las de la avenida Belgrano sobresalieron Cintia Urán (24/+16) y Andrea Mancilla (20/+13).

La final

Atlético RG, con Natasha Zocco (6), Menéndez (4), Pedrozo (4) y Dorado (3) manejó el trámite en el período inicial, frente a las cuatro anotaciones de las líderes en la ofensiva del rival. MAXIMA ANOTADORA. Cintia Urán anotó 24 puntos en la final. Aquí toca frente a Natasha Zocco.

Sportivo tomó la delantera en el siguiente chico, con una máxima ventaja de cuatro (17-13). Pedrozo estableció la igualdad, pero en tramo decisivo Bordignón y Urán emparejaron el marcador.

En el tercero, las dirigidas por Pisane se escaparon tras el empate en 11, y en par de rotaciones prácticamente se quedaron con el parcial, en base al desempeño de Menéndez (6) y Pedrozo (5), siendo Mancilla (6) quien mantuvo con ciertas posibilidades a las suyas.

Atlético Río Grande se “secó” tras el 4-1 del cuarto capítulo, Urán (8) fue implacable para el amplio 25-13 que mandó el juego a la definición rápida.

En dicho tie break, sendos aces de Urán, Guevara y Mancilla le permitieron a Sportivo cambiar de rectángulo con un consolidado 8-4. No obstante, cedieron el servicio tras el 9-5, del otro lado sirvió Yamila Verón, metió dos saques, y la líbero María José Salinas anotó el 14-9. Por último, la armadora Verón tocó el balón por el centro, hacia el fondo del campo contrario, y la pelota ya no volvería a cruzar la red.

ATLETICO RIO GRANDE 3 * 2 SPORTIVO

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

10.Yamila Verón 3 3 0 6 +3 8.Laura Guevara 0 2 0 2 +1

5.Natasha Zocco 11 1 0 12 -1 12.Bordignón 3 0 0 3 -4

1.Ayelén Menéndez 11 3 1 15 +8 18.Andrea Mancilla 13 4 3 20 +13

4.Macarena Pissane 3 1 0 4 -4 22.Cintia Urán 21 3 0 24 +16

12.Dorado 5 2 0 7 -5 4.Sara Gabriel 1 0 0 1 -3

7.Melisa Pedrozo 17 4 0 21 +16 19.Yésica Hernández 4 1 0 5 -10

6.Cristina Quiroga 2 0 0 2 +1 3.Patricia Cárdenas 2 1 0 3 0

E: Macarena Pisane 53 14 1 68 +16 E: David Ortiz 44 11 3 58 +13

Líbero: 16.María José Salinas (1/-2) (ARG). Parciales: 1° set: Atlético RG 25-19 (5-4/10-7/15-12/20-13), en 25’. 2° set: Sportivo 26-24 (5-4/10-9/15-12/20-19/24-23), en 29’. 3° set: Atlético Río Grande 25-17 (3-5/10-9/15-12/20-14), en 24’. 4° set: Sportivo 25-13 (4-5/10-8/15-10/20-11), en 22’. 5° set: Atlético Río Grande 15-10 (1-4/4-8/12-9), en 16’. Puntos: por errores del rival: Atlético Río Grande 34, Sportivo 39; totales: Atlético Río Grande 102, Sportivo 97. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Atlético Río Grande 53 (1/16/22/13), Sportivo 45 (4/13/18/12). Duración: 2h12m. Arbitro: Edgardo Zayas (1º)/Jazmín Ortiz (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (24/08). Motivo: Campeonato Apertura AVRG (Maxi Femenino, final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

MAXI FEMENINO * CAMPEONATO APERTURA AVRG 2025

Instancia Partido Resultado

Cuartos 1 Norte Austral (1°A)-Metalúrgico (4°B) 2-0 (25-18/25-13)

Cuartos 2 Fénix (3°A)-Sportivo (2°B) 0-2 (7-25/11-25)

Cuartos 3 Profes RG (3°B)-Valkyrias (2°A) 2-0 (24-14/25-21)

Cuartos 4 Atlético RG (1°B)-Estrella (4°A) 2-0 (25-9/25-9)

Semifinales Atlético RG (1°B)-Profes RG (3°B) 3-1 (25-17/26-28/25-9/25-14)

Semifinales Norte Austral (1°A)-Sportivo (2°B) 0-3 (14-25/15-25/17-25)

3° puesto Profes RG (3°B)-Norte Austral (1°A) 2-0

Final Atlético RG (1°B)-Sportivo (2°B) 3-2 (25-19/24-26/25-17/13-25/15-10)