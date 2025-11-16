Policiales

Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Río Grande

sábado 15 de noviembre de 2025
Varias fuerzas de seguridad de Río Grande concurrieron hasta el aeropuerto, debido a que un avión de la Fuerza Aérea Argentina tuvo un problema en un motor.

RÍO GRANDE. – En la tarde de este sábado, entre las 17:30 y las 18:00, un avión de la Fuerza Aérea Argentina que tenía destino la Antártida, debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de esta ciudad, tras detectarse la falla en un motor.

Debido a esto se declaró un estado de emergencia en la ciudad y varias fuerzas de seguridad concurrieron al lugar. Afortunadamente, desde el avión de gran porte se realizó el aterrizaje con total éxito; transportaba a 45 personas y todas resultaron ilesas.

