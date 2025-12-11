¡Atención! SENASA declaró la alerta sanitaria en Chubut por sarna ovina

El SENASA advirtió sobre focos emergentes en siete localidades de esa provincia. Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se transmite.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró el alerta sanitaria por sarna ovina en siete localidades de la provincia de Chubut. El objetivo es contener focos emergentes y evitar su propagación hacia regiones libres. La medida rige para Gastre, Telsen, Cushamen, Languineo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.

La decisión, oficializada por la Resolución SENASA 939/2025 y publicada en el Boletín Oficial, establece que se deberán adoptar y/o fortalecer todas las tareas de vigilancia, prevención, control y erradicación de sarna ovina ante un incremento de focos registrados en la provincia en los últimos años.

El organismo sanitario nacional dispuso la declaración de alerta tras los requerimientos elevados por las Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de Chubut, con participación de productores y autoridades provinciales.

La medida incluye las acciones de notificación inmediata para la detección temprana y los procedimientos sanitarios para la atención de eventuales brotes de sarna ovina.

Qué es la sarna ovina: síntomas y cómo se transmite

La sarna ovina es una parasitosis causada por el ácaro Psoroptes ovis. En los últimos años, tuvo un mayor impacto en la ganadería de la Patagonia.

Se transmite principalmente por contacto directo entre animales y presenta mayor incidencia en otoño e invierno.

Sus signos más frecuentes incluyen caída de lana, formación de costras extensas y prurito intenso, que suele provocar conductas anormales de rascado o molestia.

En ovinos infestados es posible detectar el “granito”, una vesícula generada por los ácaros que tiñe la piel de un tono verdoso-azulado. En cuadros avanzados pueden aparecer áreas sin lana, costras amarillentas y piel “acartonada” (endurecida) en zonas sensibles como fosas nasales, región perianal y espacios interdigitales.

Cómo evitar el contagio de sarna ovina

Para evitar su propagación, es clave realizar revisaciones periódicas de las majadas. La observación inicial debe hacerse a distancia, desde el potrero o corral, y ante la detección de comportamientos inusuales se debe inspeccionar individualmente a los animales.

Entre las principales definiciones del alerta sanitaria, se indicó que ante la sospecha o confirmación de la enfermedad, se debe notificar de inmediato al SENASA para coordinar el tratamiento antisárnico del 100% de los animales, utilizando productos autorizados y realizado por veterinarios acreditados o personal capacitado de la COPROSA de Chubut.

Dado que los inyectables no garantizan eficacia plena, el baño por inmersión —supervisado por un veterinario oficial— es el método más efectivo para su control y erradicación.

Traslado de ovinos: qué dice la nueva normativa

La nueva normativa incorpora medidas para el traslado de ovinos y sus productos/subproductos procedentes de los departamentos de Chubut declarados en alerta sanitaria, con destino a zonas libres y que no se encuentren en alerta.

Para la autorización de traslados de ovinos distintos a faena, se estableció que se deberá:

Cumplir con un tratamiento antisárnico de la totalidad de los animales. El mismo consiste en realizar 2 baños por inmersión —con un intervalo mínimo de 10 a 12 días—, efectuando el segundo dentro de los 7 días previos a efectuar el traslado.

Presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial, que acompañará al Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

Realizar un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino.

En cuanto a los movimientos de ovinos a faena inmediata, aquellos que tengan como destino un frigorífico con tránsito federal sólo deberán contar con la autorización oficial del SENASA. Sin embargo, para los traslados hacia otros establecimientos faenadores (sin tránsito federal) se deberá contar con el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial o el Certificado emitido por la COPROSA chubutense.

Fuente: Minuto Uno