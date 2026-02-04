El Hospital Regional Río Grande informa los horarios y días de atención para los certificados bucodentales que requieren de los colegios.

Turnos para Certificados Bucodentales para las escuelas, de 3 a 13 años.

MARTES y JUEVES (26 cupos por día) por orden de llegada, a partir de las 9:00.

Lugar de atención: Odontología del HRRG.

Si tu obra social se autoriza con bono, recordá traerlo para autorizar la atención. Si tu obra social requiere solo el carnet, debe presentarlo. Si tienen Plan Sumar deben traer la Constancia.