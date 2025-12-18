ATE Tierra del Fuego adhiere al paro

El secretario de Finanzas de ATE seccional Río Grande, Carlos Margalot, confirmó la adhesión del sindicato a la medida de fuerza dispuesta por la CGT para este jueves en protesta por la reforma laboral presentada por el Gobierno a nivel nacional.

RIO GRANDE.- “Es una reforma que atenta directamente contra las asociaciones sindicales. Va en contra del convenio colectivo de trabajo, en contra de las asambleas, impactaría en los lugares de trabajo también. El banco de horas, con el cual vas a trabajar más y te van a pagar menos. Impacta en las vacaciones, recortes en lo que son las vacaciones, en lo que son indemnizaciones”, detalló Margalot.

“El gobierno habla de modernización laboral pero estas medidas traerán más precarización. El Presidente está ahogando financieramente a los Gobiernos provinciales y sabemos que en Tierra del Fuego ni el gobernador ni los intendentes apoyan esta reforma. No obstante, estos nuevos senadores y diputados de La Libertad Avanza van a votar a favor de estas leyes que van en contra de los trabajadores”, advirtió.

El gremialista sostuvo que los aumentos que se aplican todos los meses al combustible, los alquileres y los alimentos, superan los índices de inflación que anuncia el Gobierno y destruyen el salario. Sin embargo, destacó la voluntad del Gobierno provincial y municipal para mantener los puestos de trabajo y sentarse a dialogar.

“Nosotros les pedimos, tanto lo que es al Gobernador y al Intendente, que continúen con esta política de no ajuste, que justamente en otras provincias se está dando. Se ha pedido justamente eso, porque hay un pedido tanto de los diputados y senadores libertarios hacia el Gobierno de la provincia y al Intendente que hagan el ajuste, como han hecho en otras provincias”.

Después dijo: “Los incrementos salariales se fueron dando también por arriba de lo que fue esta inflación mentirosa. Pero ha costado muchísimo, porque justamente cuando uno se sienta en una mesa paritaria, te vienen con un dos, te vienen con el uno punto cinco, que es la inflación que viene a nivel nacional. Y cuesta cada vez más levantar esos índices en la mesa paritaria”, refirió.

Margalot también le apuntó al Gobierno nacional por “no homologar paritarias por arriba del uno por ciento, entonces va a ser complicado, y el año que viene también iremos por esta misma senda. Lo bueno acá es que el diálogo tanto con el gobierno como con el municipio es constante, las paritarias se viene dando y es muy importante sentarse en una mesa paritaria, y siempre que podamos acordar siempre por arriba lo que son estas inflaciones mentirosas”.

“Así que, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa el día el día jueves, porque no queda otra que seguir adhiriéndonos y estar en la calle para que este proyecto no avance”, concluyó el Secretario de Finanzas.