ATE sobre los incendios en la Patagonia: “Se producen por el ajuste de Javier Milei”



ATE lamentó los incendios forestales que que arrasan bosques en distintas provincias y responsabilizó al Gobierno nacional. Pidió la declaración de la emergencia ambiental.

BUENOS AIRES.- Duras críticas al gobierno de Javier Milei. Y el pedido de la declaración de la emergencia ambiental de forma urgente. Así reaccionó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a los incendios forestales que afectan a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La situación también fue aprovechada por el combativo sindicato para reclamar la inmediata reapertura de las paritarias del sector, junto con un bono de emergencia para los brigadistas.

“El ajuste de Milei está incendiando toda la Patagonia. Se debe declarar la emergencia ambiental de manera urgente. El fuego arrasa con todo lo que está a su paso”, denunció el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, quien responsabilizó al Ejecutivo por la desinversión y los recortes en las políticas de prevención y combate del fuego.

Según el dirigente, el “negacionismo ambiental” del Gobierno y el recorte del 70% aplicado sobre el Programa Nacional de Manejo del Fuego están teniendo consecuencias devastadoras. “Hoy esto se traduce en la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, cuantiosos daños materiales y un riesgo concreto para la vida de las personas”, advirtió.

La situación se agravó en las últimas horas con el avance de los focos ígneos que obligaron a evacuar a más de 3.000 personas en distintas localidades, entre ellas Puerto Patriada, en la provincia de Chubut. “La prioridad del Gobierno tiene que ser cuidar a los habitantes de la Patagonia y proteger nuestro patrimonio natural”, planteó el dirigente.

Brigadistas precarizados y salarios por debajo de la pobreza

ATE también puso el foco en la crítica situación laboral de quienes combaten los incendios. “Pasan los años y el fuego se sigue enfrentando con brigadistas cada vez más precarizados y con salarios miserables. El combate hoy es absolutamente desigual”, remarcó el titular del gremio estatal.

En ese sentido, Aguiar reclamó una fuerte inversión en recursos humanos y materiales. “No solo hace falta más personal, sino también más insumos, helicópteros y aviones. En lugar de gastar millones en esa chatarra en desuso de los cazas F-16, tendrían que haber comprado aviones hidrantes”, disparó.te sindical.

Vale resaltar que la Administración de Parques Nacionales cuenta con apenas 391 brigadistas para cubrir más de cinco millones de hectáreas, cuando los propios informes oficiales indican que se necesitarían al menos 700 trabajadores para una cobertura mínima adecuada.

Además, los salarios del sector se encuentran por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo a números oficiales, el ingreso inicial de un brigadista es de $610.000 en la zona centro del país y de $860.000 en la Patagonia, con una pérdida salarial superior al 50% desde diciembre de 2023.

Reclamos urgentes y ley de emergencia

Frente a este escenario, ATE exige la reapertura inmediata de las paritarias y el otorgamiento de un bono de emergencia para todos los trabajadores del sector. “Se necesitan políticas ambientales serias, medidas de prevención y salarios dignos para quienes ponen el cuerpo en condiciones extremas”, subrayó Aguiar. Entre los principales reclamos del sindicato se destacan: Bono de emergencia para brigadistas, reapertura inmediata de paritarias, incorporación de personal hasta alcanzar la dotación mínima, pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados e inversión en prevención y manejo del fuego, entre otras cuestiones relevantes.

