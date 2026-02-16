Actualidad

ATE reclama al BTF créditos blandos para trabajadores en actividad y jubilados

lunes 16 de febrero de 2026
Diario El Sureño
En una nota firmada por Carlos Córdoba, líder de ATE Provincial, se pide al Banco que se “disponga el diseño, adecuación o puesta en vigencia inmediata de líneas de créditos blandos”.

USHUAIA.- En una nota dirigida a las autoridades del Banco Tierra del Fuego, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), solicita que se instrumenten “líneas de créditos blandos con tasas preferenciales reducidas y/o tasa cero, así como líneas de créditos hipotecarios, destinadas específicamente a los trabajadores y trabajadoras activos del sector público provincial, municipal y de entes autárquicos, asimismo para jubilados y jubiladas del sector público”.

El pedido se formula en “atención a la crítica y sostenida situación económica y social que atraviesan dichos colectivos, la cual reviste carácter alimentario y compromete el acceso efectivo a derechos básicos y necesidades indispensables e impostergables”.

La nota, firmada por Carlos Córdoba, secretario general de ATE a nivel provincial, expresa que “resulta un hecho público y notorio la prolongada pérdida del poder adquisitivo de salarios y haberes previsionales, sumada al proceso inflacionario y a la ausencia de una recomposición salarial real y efectiva, ha colocado a amplios sectores de trabajadores y jubilados estatales en una situación de vulnerabilidad estructural, obligándolos a resignar gastos esenciales vinculados a la vivienda, salud, alimentación y educación”.

Más adelante apela a que el Banco de Tierra del Fuego, “en su carácter de banco público provincial, actúe institucional y funcionalmente orientada a políticas crediticias conforme a los principios de inclusión financiera, equidad social y desarrollo humano, en definitiva, actuando como instrumento activo de las políticas públicas provinciales”.

En la nota se enumera el siguiente petitorio:

1. Se disponga el diseño, adecuación o puesta en vigencia inmediata de líneas de créditos blandos, con tasas preferenciales reducidas y/o tasa cero, destinadas a trabajadores activos y jubilados del sector público.

2. Se habiliten líneas de créditos hipotecarios en condiciones diferenciales, accesibles y compatibles con la realidad salarial y previsional del sector público.

3. Se establezcan criterios de acceso amplios, claros y no discriminatorios, evitando requisitos que tomen ilusorio el derecho al crédito.

4. Se informe formalmente a esta entidad sindical las bases, condiciones, alcances y plazos de implementación de dichas herramientas.

