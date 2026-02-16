ATE reclama al BTF créditos blandos para trabajadores en actividad y jubilados

En una nota firmada por Carlos Córdoba, líder de ATE Provincial, se pide al Banco que se “disponga el diseño, adecuación o puesta en vigencia inmediata de líneas de créditos blandos”.

USHUAIA.- En una nota dirigida a las autoridades del Banco Tierra del Fuego, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), solicita que se instrumenten “líneas de créditos blandos con tasas preferenciales reducidas y/o tasa cero, así como líneas de créditos hipotecarios, destinadas específicamente a los trabajadores y trabajadoras activos del sector público provincial, municipal y de entes autárquicos, asimismo para jubilados y jubiladas del sector público”.

El pedido se formula en “atención a la crítica y sostenida situación económica y social que atraviesan dichos colectivos, la cual reviste carácter alimentario y compromete el acceso efectivo a derechos básicos y necesidades indispensables e impostergables”.

La nota, firmada por Carlos Córdoba, secretario general de ATE a nivel provincial, expresa que “resulta un hecho público y notorio la prolongada pérdida del poder adquisitivo de salarios y haberes previsionales, sumada al proceso inflacionario y a la ausencia de una recomposición salarial real y efectiva, ha colocado a amplios sectores de trabajadores y jubilados estatales en una situación de vulnerabilidad estructural, obligándolos a resignar gastos esenciales vinculados a la vivienda, salud, alimentación y educación”.

Más adelante apela a que el Banco de Tierra del Fuego, “en su carácter de banco público provincial, actúe institucional y funcionalmente orientada a políticas crediticias conforme a los principios de inclusión financiera, equidad social y desarrollo humano, en definitiva, actuando como instrumento activo de las políticas públicas provinciales”.

En la nota se enumera el siguiente petitorio:

1. Se disponga el diseño, adecuación o puesta en vigencia inmediata de líneas de créditos blandos, con tasas preferenciales reducidas y/o tasa cero, destinadas a trabajadores activos y jubilados del sector público.

2. Se habiliten líneas de créditos hipotecarios en condiciones diferenciales, accesibles y compatibles con la realidad salarial y previsional del sector público.

3. Se establezcan criterios de acceso amplios, claros y no discriminatorios, evitando requisitos que tomen ilusorio el derecho al crédito.

4. Se informe formalmente a esta entidad sindical las bases, condiciones, alcances y plazos de implementación de dichas herramientas.