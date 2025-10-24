ATE rechazó el ofrecimiento salarial que hizo el Gobierno

El Ejecutivo recibió este jueves a los gremios para realizar un nuevo ofrecimiento salarial, el cual solo contempló el mes de noviembre. Los gremios lo rechazaron y exigieron un mayor esfuerzo.

RIO GRANDE.- La Asociación Trabajadores del Estado, rechazó por insuficiente el ofrecimiento salarial que presentaron los representantes del Gobierno, en la mesa paritaria salarial que se realizó este jueves, en la delegación de Economía de esta ciudad.

Carlos Margalot, secretario de Finanzas de la seccional Río Grande de ATE, dijo que “desde lo que fue el Ejecutivo Provincial nos dieron a conocer una propuesta de mejora de sueldos para los estatales de lo que sería para el mes de noviembre, que obviamente no fue suficiente y fue rechazada por la mayoría de los sindicatos presentes”.

Margalot puntualizó que “pedimos a los representantes del Gobierno un esfuerzo mayor, y que esté justamente también incluido el mes de octubre. Veremos qué es lo que sucede en la próxima mesa paritaria, que precisamente se va a hacer la semana que viene en la localidad de Tolhuin”.

A pesar que el ofrecimiento salarial no fue aceptado, desde el gremio rescataron “lo que es la apertura de esta mesa salarial, dadas las complicaciones que hay a nivel nacional para poder dialogar y poder llegar a resolver estos temas en acuerdos paritarios”.

Al hablar del nuevo encuentro, el dirigente sindical precisó que se acordó realizar la reunión el miércoles 29 de octubre, a partir de las 10:00. “Rescatamos lo que es el objetivo de, por lo menos, dialogar y compartir los temas relativos a las propuestas salariales. Veremos qué es lo que sucede la semana que viene y obviamente esperamos una respuesta favorable, porque hoy en día el empleado público es uno de los más castigados”, señaló Margalot.