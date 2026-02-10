ATE ratificó el rechazo a la intervención

El secretario de Finanzas de ATE, Carlos Margalot, volvió a cuestionar la intervención del Gobierno nacional en el puerto de Ushuaia y respaldó todas las acciones que lleva adelante la Comisión Directiva Provincial del gremio, que lidera Carlos Córdoba, en rechazo a una medida que pone en riesgo la autonomía de la Provincia.

RIO GRANDE.- Margalot señaló que “la injerencia de lo que es el Gobierno nacional en una entidad provincial está mal. Es algo que no se puede permitir y no solo lo debemos rechazar los gremios, lo debe hacer toda la ciudadanía, las organizaciones intermedias y las cámaras empresariales”.

El directivo de ATE Río Grande indicó que “desde el Gobierno nacional se están metiendo en estructuras que son de injerencia provincial. Con lo ocurrido en el puerto, se pueden meter con lo que es Vialidad Provincial o con cualquier otro ente, a partir de cualquier otra denuncia, sin que tenga sustento alguno”.

Margalot dijo que para ATE existe un “contexto político de fondo. Yo pienso que de alguna manera quieren desestabilizar a este Gobierno provincial porque no está alineado con las medidas de ajuste que aplica este Presidente. Prueba de todo esto, es que senadores y diputados de la Libertad Avanza, en Tierra del Fuego, se reunieron con los interventores, lo cual no me pareció para nada coherente”.

El dirigente gremial también hizo mención a lo sucedido con los trabajadores que fueron desplazados por la intervención de puerto, indicando que la medida responde a las acciones de un Gobierno nacional que “desprecia a los empleados públicos, a los que ataca constantemente y que busca echarlos de cualquier forma”.

Reforma laboral

Carlos Margalot también se refirió a la reforma laboral que se trataría el 11 de febrero en el Congreso. “El día miércoles hay un paro nacional, al cual obviamente vamos a adherir. Este Gobierno nacional insiste en aprobar la reforma laboral y sigue presionando a los gobernadores para conseguir los votos”.

“Nosotros no podemos permitir que esta reforma sea aprobada, porque es retroceder en muchas conquistas de los trabajadores y porque todas las medidas que se pretenden sancionar no favorece en nada a las y los trabajadores”, indicó Margalot.