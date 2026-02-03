ATE pedirá la apertura de las mesas paritarias

Carlos Margalot, integrante de ATE Río Grande, adelantó que se pedirá formalmente la apertura de la mesa salarial, en el marco de las paritarias, para solicitar un aumento salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación.

RIO GRANDE.- Frente al deterioro salarial, por efecto de la inflación y la constante remarcación de precios en productos básicos de la canasta familiar, desde ATE se anunció que esta semana pedirán al Gobierno retomar las mesas paritarias para la recuperación del salario de los agentes públicos del escalafón seco y del escalafón húmedo.

Carlos Margalot, secretario de Finanzas de ATE, seccional Río Grande, indicó que “esta semana, junto con lo que es el Consejo Directivo Provincial, se harán las notas pertinentes para efectuar el pedido del comienzo de las paritarias”.

El dirigente sindical indicó que “el aumento salarial que se logró cerrar el año pasado, tanto en Gobierno como en Municipio, ya quedó desactualizado”, como consecuencia de la constante remarcación en los precios de los productos de primera necesidad y de los servicios.

Margalot dijo que diciembre arrojó una inflación en alza, que fue del 2,8 por ciento. “En Gobierno y en el Municipio pudimos igualar esos índices mentirosos, pero ya hemos llegado al límite que el salario está perdiendo su poder adquisitivo”, indicó el referente de ATE.

Frente a la realidad de la economía del país, Margalot indicó que “el Gobierno y el Municipio tienen que estar al tanto de que hoy en día el salario está totalmente empobrecido. Obviamente tiene que haber un incremento de acuerdo a lo que es una inflación de hoy en día en la Patagonia, que es mucho más elevada que en otras provincias del norte del país”, anticipó.

Para concluir, el Secretario de Finanzas de ATE puntualizó la necesidad que tanto en Gobierno y en el Municipio se mantengan las mesas salariales de manera de evitar que se recurra a otorgar aumentos por decretos. “Es importante mantener el diálogo para poder lograr una recuperación salarial que los trabajadores necesitan”.