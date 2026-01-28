ATE hará un paro nacional el día que se trate la reforma laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro general con movilización para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado. Además, evalúa anticipar medidas de fuerza en aquellas provincias que respalden el proyecto del Gobierno de Javier Milei.⁠

BUENOS AIRES (NA).- El sindicato ATE y gremios aliados convocaron ayer a un paro nacional con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado y evalúa anticipar medidas de fuerza en los primeros días de febrero en las provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto del oficialismo.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE buscará extender esta medida al sector más “combativo” de la CGT durante una reunión que ambos sectores mantendrán este miércoles en la sede de la UOM.

Luego del encuentro que ATE realizó en el Hotel Héctor Quagliaro del sindicato, el secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral, es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”.

“Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”, sostuvo Aguiar.

Sobre las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya mantuvo con algunas de las máximas autoridades provinciales, el dirigente estatal apuntó que “muestran que sin los gobernadores el Gobierno no puede”.

“Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.

Para Aguiar, “pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, alertó.

Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios.