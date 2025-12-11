ATE hace entrega de un presente navideño

Tal como es tradicional, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado, que lidera Felipe Concha, comenzará este jueves con la entrega del presente navideño para todos los afiliados al gremio, como una forma de hacer un importante aporte para las fiestas de fin de año.

RIO GRANDE.- Felipe Concha, secretario general de ATE, expresó que “queremos agradecer a la Comisión Directiva, Administrativa, al cuerpo de Delegados y Congresales, quienes hicieron posible el armado de las cajas navideñas para dar comienzo con la entrega a todos nuestros afiliados y afiliadas”.

“Con mucho entusiasmo los esperamos este jueves, a partir de las 10:00, en nuestra sede sindical sita en calle Pacheco 756, para retirar los presentes”, indicó el titular de la Seccional Río Grande de ATE.