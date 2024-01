Ataque ruso con misiles en todo el territorio ucraniano

Rusia lanzó un ataque con misiles a gran escala en toda Ucrania al comienzo de las horas punta de la mañana del lunes, alcanzando instalaciones residenciales e industriales e hiriendo a varias personas, según las autoridades ucranianas.

KIEV (Reuters-NA) Por Dan Peleschuk y Pavel Polityuk.-Toda Ucrania se encontraba bajo alerta antiaérea desde alrededor de las 6 de la mañana hora local (0400 GMT) y la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que el país estaba bajo varias oleadas de amenaza de misiles de crucero y, en algunas regiones, de misiles balísticos.

“El enemigo está atacando con saña ciudades pacíficas”, informó Oleksandr Vilkul, alcalde de la ciudad meridional ucraniana de Krivói Rog, en la aplicación de mensajería Telegram.

Vilkul dijo que la información completa sobre el alcance de los posibles daños se revelará una vez finalizado el ataque ruso. Los objetivos del ataque ruso y la magnitud de los ataques no estaban claros de inmediato. Moscú no hizo comentarios al respecto.

Anatoliy Kurtiev, secretario del ayuntamiento de Zaporiyia, en el sureste del país, indicó en Telegram que un ataque con misiles contra la ciudad causó heridos, pero no dio más detalles.

Al menos una mujer resultó herida en un ataque contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, consignó el alcalde Ihor Terejov en la aplicación de mensajería Telegram. Dijo que las instalaciones industriales fueron atacadas, lo que provocó un incendio.

Cinco explosiones se escucharon en la ciudad de Zaporiyia, dijo el gobernador regional Yuriy Malashko, y al menos dos personas resultaron heridas. “Los misiles alcanzaron zonas residenciales”, afirmó Malaskho en Telegram.

Los militares ucranianos de otras ciudades, como Dnipró y Jmelnitski, también señalaron que sus ciudades estaban bajo un “ataque masivo de misiles” por parte de Rusia.

Casi dos años después de que Rusia iniciara la guerra con una invasión a gran escala de Ucrania, ambas partes han incrementado sus ataques aéreos contra los territorios de la otra, tras haber tenido dificultades para lograr avances significativos en la línea del frente.

Rusia ha lanzado algunos de sus mayores ataques contra Kiev, así como contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov.

(Información adicional de Lidia Kelly en Melbourne; escrito por Lidia Kelly; edición de Kim Coghill y Michael Perry; editado en español por Tomás Cobos).