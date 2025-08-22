Atacó violentamente a su hermano y fue detenido

El hecho ocurrió en Ushuaia y el agresor tiene 21 años. En el interior de la vivienda donde sucedió el violento hecho la policía incautó envoltorios con sustancia vegetal. El detenido rompió una ventanilla del patrullero.

USHUAIA. – Efectivos policiales de la Comisaría Quinta en esta ciudad, detuvieron a un joven de 21 años porque había agredido físicamente a su hermano y lo había amenazado con un arma blanca.

Todo sucedió hoy en una vivienda del Barrio Peniel II y el detenido fue Santiago Díaz.

En el procedimiento policial que realizaron en la vivienda, incautaron envoltorios con sustancia vegetal configurando una presunta infracción a la Ley 23.737.

Mientras Díaz permanecía en el móvil policial provocó daños en una ventanilla del rodado.

Finalmente el procedimiento fue avalado por la Fiscalía de Turno y la Fiscalía de Género. También tomó intervención la Justicia Federal por la tenencia de estupefacientes.