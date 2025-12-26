Atacó a una agente policial para robarle el arma y fue detenido

El hecho ocurrió anoche en inmediaciones del Hospital Regional de Ushuaia. El agresor fue reducido con la colaboración de un transeúnte y quedó detenido.

USHUAIA.– Anoche, alrededor de las 23:15, un sujeto fue detenido luego de atacar a una agente de la Policía Provincial con la intención de sustraerle el arma reglamentaria. El episodio tuvo lugar sobre la calle Fitz Roy, en inmediaciones del Hospital Regional Ushuaia.

Según se informó, la uniformada se encontraba transitando por la zona cuando el individuo se le abalanzó de manera sorpresiva intentando apoderarse de su arma. Ante la situación, la agente logró resistir el ataque y, con la colaboración de un transeúnte, reducir al agresor hasta la llegada de refuerzos policiales.

El atacante fue identificado como Patricio Rodrigo Barría Miño, de 24 años, quien quedó detenido en el marco de la Ley Provincial N.º 168.

Afortunadamente, la agente policial no sufrió lesiones como consecuencia del hecho.