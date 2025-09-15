Asociación Civil Tiro Federal tramita un espacio físico

Integrantes de la flamante Asociación Civil Tiro Federal en esta ciudad se encuentran tramitando actividades que propenden a contar con un lugar físico para la instrucción del tiro al blanco con armas deportivas y el desarrollo de la cultura deportiva y social.

RÍO GRANDE.- El presidente de esta asociación en esta ciudad, Carlos Alberto Balbo, explicó ante El Sureño que «somos un grupo de gente que le gusta el tiro deportivo. Creamos esta asociación y pretendemos involucrar a disciplinar a los interesados donde utilizan armas neumáticas o aire comprimido que ahora hay PCP (Pre-Charged Pneumatic)».

«Soy instructor de tiro con arma -continuó Balbo- ahora nos juntamos con un grupo, hay gente que le gusta esta actividad y dijimos por qué no armar una asociación y después de 2 años de trabajo pudimos darle vida a esto. Somos una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica y momentáneamente funciona todo en mi casa; estamos en la búsqueda de un lugar para desarrollar la actividad».

Sobre este aspecto, Balbo indicó que «como son armas de fuego no debe ser un terreno que esté dentro de la ciudad. Estamos buscando un predio lindero a la ciudad».

Balbo dijo que «estuvimos hablando con gente de Cabo Peña que nos ofreció un espacio del terreno y con gente de la Armada. Ellos nos expresaron cierto beneplácito con esto de tener la asociación, porque a ellos les viene bien porque no tienen polígono de tiro».

«Tienen el terreno que podrían ceder para poder armar un polígono -prosiguió- esto correría por cuenta nuestra y hacer un uso compartido. El terreno siempre sería de la Armada y nosotros podríamos armar un polígono y también para que ellos tengan un lugar para practicar con seguridad, porque todo debe estar regulado por el RENAR. No solo se tendría que tener una habilitación del municipio y del gobierno sino también del Registro de Armas».