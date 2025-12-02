Asociación Argentina de Derecho Político: 20 años

(Dr. Miguel Duarte*).- El Derecho Político es una disciplina clave para comprender la política, el Estado y el Derecho positivo en sus vínculos e interrelaciones. En la obra de Mario Justo López -un clásico de la materia- recoge conceptos de destacados catedráticos precursores de la disciplina:

– “[E]s una de las Ciencias políticas especiales, expresa la compenetración de dos nociones, el Estado y el Derecho, y (…) se funda necesariamente en una Teoría del Estado” (Posada 1935).

– “La relación del Derecho con el Estado y en el Estado constituye la base del Derecho Político” (M. de Vedia y Mitre 1946).

– “[H]ace una clara alusión, desde el punto de vista etimológico, a constituir esa ciencia como una rama de las disciplinas jurídicas, caliﬁcada por su segundo término” (L. Sanchez Agesta 1959).

Con un enfoque actual, junto a la Inteligencia Artiﬁcial, señalamos que el Derecho Político es la rama del Derecho Público que estudia la estructura y organización del Estado, las formas de gobierno, las relaciones entre Estado y Sociedad, los partidos políticos y sistemas de partidos, la ciudadanía, el proceso de toma de decisiones y la participación ciudadana. En esencia, se ocupa del poder, su origen, ejercicio y límites. Y, claramente, estudia el fenómeno del poder político.

Creación de la Asociación Argentina de Derecho Político

Luego de varios encuentros y jornadas que quedan como antecedentes, La Asociación Argentina de Derecho Político fue creada el 28 de noviembre de 2005 en la sede del Colegio de Abogados donde se aprobó el estatuto de la Asociación y se eligieron autoridades para el período 2005-2008.

Miembros Honorarios

En 2005, se designaron Miembros Honorarios a los Profesores Pedro J. Frias, Francisco Cerro, Jorge Reinaldo Vanossi, Horacio Sanguinetti, Carlos Fayt y Porﬁrio A. Aquino. Se realizó un reconocimiento post-morten a Juan Carlos Rubinstein. Luego, en 2024 se designó Miembro Honorario a Juan Carlos Corbetta.

Pilares de la AADP

Entre los pilares que sobresalen en el diseño institucional, en los aspectos organizacionales, en la representación y en la identidad de la Asociación, señalamos los siguientes: Democracia, Federalismo, Pluralismo, Inclusión con perspectiva de Género, Innovación, Calidad Académica, Investigación Cientíﬁca y Conﬁanza.

Autoridades

El 14 de octubre de 2025 fueron elegidas las nuevas autoridades de la Asociación Argentina de Derecho Político por un período de tres años:

Presidente: Miguel Duarte (UNC)

Vicepresidentes:

1°: Gustavo Damián González (UBA)

2°: Maria Laura Moreno (UNLaR)

3°: Matías M.M. Mussuto (UNCuyo)

4°: Ana María Raggio (UNR)

Sec. Gral.: Adriana Vercellone (UNC)

Prosec. Gral.: Rodrigo López Tais (UES21)

Tesorero: Gastón Mena Contessi (UNC)

Protesorero: Cecilia Carrera (UBP)

VOCALES TITULARES

1° Emilio Alderete Avalos (UBA)

2° Eugenia Carranza (UNCa)

3° Mónica Presser (UNLaR)

4° Miguel Del Pino Díaz (UNC)

5° Claudia Asin (UNTdF AeIAS)

VOCALES SUPLENTES

1° Maximiliano Díaz (UNCa)

2° Patricia Suchowieski (Misiones)

3° Esteban Coalova (UNC)

4° Luciana Sequeira (estud.UNC)

5° Agustín Tiraboschi (estud.UNC)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Vocal Titular: Edgar Gustavo Fernández Suárez (UNC)

Vocal Suplente: Julieta Astorga (UNCa)

Eventos organizados por la Asociación Argentina de Derecho Político

La AADP cumple 20 años de existencia institucional. Durante estas dos décadas se realizaron 18 Jornadas, 2 cursos, 1 concurso de monografías, más de 20 conversatorios virtuales, mesas de trabajo, talleres y 18 congresos nacionales en distintas universidades e instituciones educativas de la Argentina:

-I Congreso: Universidad Nacional del Nordeste 2004.

-II Congreso: Universidad Nacional de La Plata 2005.

-III Congreso: Universidad Nacional de Córdoba 2006.

-IV Congreso: Universidad Nacional de Rosario 2007.

-V Congreso: Universidad Nacional de La Rioja 2008.

-VI Congreso: Universidad Nacional de Catamarca 2009.

-VII Congreso: Universidad Nacional de Cuyo 2010.

-VIII Congreso: Universidad Nacional de Córdoba 2011

-IX Congreso: Universidad Nacional de Rosario 2012

-X Congreso: Universidad de Salta, en Corrientes 2013

-XI Congreso: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 2014.

-XII Congreso: Universidad de Buenos Aires 2015.

-XIII Congreso: Universidad Nacional de Rosario 2016.

-XIV Congreso: Universidad Nacional del Nordeste 2018.

-XV Congreso: Universidad Nacional de Córdoba 2019.

-XVI Congreso: Instituto de Estudios Superiores “Hernando Arias de Saavedra”, Posadas Misiones, 2022.

-XVII Congreso: Universidad Nacional de La Rioja 2023.

-XVIII Congreso: Universidad de Buenos Aires 2024.

Palabras ﬁnales

Vivimos un contexto político, social e institucional de profunda transformación y debate, nuestra Asociación debe erigirse como un faro de análisis riguroso y plural, impulsando el fortalecimiento de la República y la calidad democrática.

Tenemos el desafío de convertirnos en un equipo sólido, capaz de generar eventos, contenidos y contribuciones importantes para la vida académica, la investigación cientíﬁca y la sociedad en su conjunto. A eso nos dedicaremos los próximos años de gestión.

*Miguel Duarte es Doctor en Ciencia Política UNC; Licenciado en Ciencia Política UCC; Profesor de Derecho Político en la Facultad de Derecho UNC; Presidente de la AADP 2025 a 2028.