Articulación público-privada para fortalecer la Planta Municipal de Faena

El Municipio y COM & LOG avanzan en la mejora de equipamiento e infraestructura de la Planta de Faena Municipal, reafirmando que la articulación público-privada es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y sostenible de Río Grande.

RIO GRANDE.- La Planta Municipal de Faena incorporó una nueva caldera de 150 kg/hr en el marco del convenio de cooperación entre el Municipio de Río Grande y la empresa COM & LOG, dedicada a la fabricación de alimentos húmedos para mascotas. Mediante esta articulación, la gestión del intendente Martín Perez continúa acompañando al sector productivo para el desarrollo económico de Río Grande.

La inversión se concreta como contraparte del acuerdo firmado entre ambas partes, mediante el cual la empresa realiza el recupero de los subproductos generados en la faena para utilizarlos como insumos en su producción local. De esta manera se consolida un modelo de economía circular, donde los desperdicios se revalorizan y vuelven a la cadena productiva.

La incorporación de la nueva caldera resulta clave para fortalecer el funcionamiento de la Planta Municipal de Faena, ya que este equipo constituye el “corazón” de cualquier establecimiento de faena. Con ello, se garantiza la continuidad de las tareas de producción y se mejora la infraestructura al servicio de productores locales de ovinos, bovinos y porcinos.

Con su puesta en funcionamiento, se busca darle continuidad a las faenas, un servicio muy importante para la comunidad. Cabe destacar que actualmente en la Planta Municipal se faenan a diario ovinos, bovinos y porcinos.

El gerente general de la empresa COM & LOG, Martín Marcos, expresó que «estamos muy contentos de poder concretar, junto con el Municipio, la entrega de una caldera de último modelo, un equipo que la planta de faena municipal estaba necesitando».

Marcos destacó que «esto forma parte de nuestro proyecto de economía circular. Nos va a permitir trabajar en mejores condiciones a todos, y ojalá que eso sea un beneficio que la comunidad riograndense pueda ver».