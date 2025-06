Arrollador. Guns N’ Roses agotó su primer show en Huracán y sumó otro más: fecha y cómo comprar entradas

Axl Rose, Slash y Duff McKagan llegarán al estadio de Huracán con su gira “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”.

Hace unos días, Guns N’ Roses confirmó su regreso a la Argentina anunciando un show en el porteño estadio de Huracán para el próximo 17 de octubre.

Pero al agotar la taquilla correspondiente a esa fecha, la banda liderada por Axl Rose, con Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo, sumó un más para el día inmediatamente posterior, el 18 de octubre.

Según información oficial, para ese show las entradas comenzarán a venderse este miércoles 25 de junio, desde las 10, con un beneficio de seis cuotas sin intereses para usuarios de tarjetas del Banco Nación.

La ticketera es www.allaccess.com.ar.

El regreso de Guns N’ Roses se producirá en el marco del tour Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, que ya pasó por Asia y Europa.

El anuncio oficial llegó de la mano de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, y generó una oleada de entusiasmo entre los fanáticos del rock. Será una oportunidad única para revivir los clásicos que definieron a una generación, desde Sweet Child O’ Mine hasta November Rain y Welcome To The Jungle, además de repasar toda la discografía de la banda que revolucionó el género.

Podes ver el post acá.

Entradas: preventa y precios

Los precios de las entradas son:

Tribuna con acceso a campo general: $95.000 + service charge

Campo delantero: $195.000 + service charge

Tribuna Alcorta: $240.000 + service charge

Tribuna Miravé: $240.000 + service charge

Una historia de amor con el público argentino

La relación de Guns N’ Roses con la Argentina tiene una historia especial. Su primer show en el país fue en 1992, en pleno auge global, y marcó un antes y un después.

Desde entonces, cada visita de la banda ha sido un evento inolvidable, como el masivo show en River en 2022. Ahora, el combo original —que durante años estuvo separado— vuelve a pisar suelo argentino con un concierto de alto voltaje y cargado de emoción.