Arrancó “Summer Sale” en Popper Outlet con productos al 50% de descuento

En el local de Popper Outlet de la ciudad de Ushuaia, se podrán encontrar descuentos del 50% en productos exclusivos de la categoría “moda”, hasta el sábado 28/2.

USHUAIA.- En el marco de la finalización de la temporada de verano, Popper lanza una nueva promoción, “Summer Sale”, destinada a todas las familias residentes que deseen adquirir productos como calzados, indumentaria y accesorios del segmento “moda”, con el beneficio del 50% de descuento sobre precio outlet, hasta el sábado 28/02/2026.

Los interesados encontrarán productos de primeras marcas como Billabong, Birkenstock, Converse, Crocs, Element, Jansport, New Balance, Reef, Rip Curl, RVCA, Santa Cruz, The Herschel, Trown, UGG, Vans, Volcom, entre otras.

Los fueguinos podrán abonar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito Visa y MasterCard bancarizadas en 1 y 3 cuotas sin interés. En el local de Popper Outlet de la ciudad de Ushuaia, ubicado en San Martín 1134, de lunes a sábados, en el horario de 10 a 13:30 hs y 16 a 21 hs.

Esta promoción no incluye productos de invierno.