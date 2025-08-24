Arqueros fueguinos se destacaron en Tiro con Arco en Esquel

Durante el fin de semana, la ciudad de Esquel fue sede de la Final Nacional de Tiro con Arco modalidad Sala 2025, organizada por el Club de Arquería Andino Patagónico con el acompañamiento de la Federación Argentina de Tiro con Arco. El certamen reunió a más de 140 arqueros y arqueras de distintas regiones del país, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

Los representantes de Tierra del Fuego tuvieron una participación sobresaliente, obteniendo múltiples podios y contribuyendo de manera decisiva a la consagración de la Región Patagónica con la Copa Challenger.

En representación del Club Uyana Jacu (Ushuaia):

Gabriela González, medalla de oro en Recurvo Femenino 50+. Víctor Bibé, medalla de oro en Recurvo Masculino 50+. Jorge Ramírez, medalla de plata en Compuesto Masculino 50+. Christian Bisso, participación hasta octavos de final.

Por la Agrupación Fueguina de Tiro con Arco (Río Grande):

Manuel Morillas, medalla de bronce en Tradicional Masculino. Renzo Monchietti Águila, cuarto puesto en Recurvo Masculino Sub 18 tras disputar la final por el bronce. La entrenadora Susana Águila se desempeñó como capitana de la delegación patagónica, acompañando a los deportistas en cada instancia de la competencia.

Sobre la competencia

La Final Nacional de Sala 2025 incluyó pruebas en las modalidades Longbow, Tradicional, Raso, Recurvo y Compuesto (WA y Cazador), con categorías que abarcaron desde sub-15 hasta +50, además de competencias por equipos.

El desempeño de los arqueros fueguinos ratifica el crecimiento sostenido del tiro con arco en Tierra del Fuego y su rol protagónico en el desarrollo deportivo de la región patagónica.