Argentina venció 4-1 a Perú en su debut en la Copa América

Argentina superó por 4-1 (PT: 1-0) a Perú, por la 2° fecha del Grupo A de la Copa América de futsal FIFA Paraguay 2026, que se disputa en la ciudad de Luque, ubicada en el Gran Asunción. Tras haber quedado libre el sábado, en la jornada inaugural, los orientados por el entrenador Matías Lucuix (y entre quienes está el fueguino Nelson Barrientos) abrieron la cuenta por intermedio de Matías Rosa, con un remate a un ángulo alto.

BUENOS AIRES (Especial).- A los 2’ había sido expulsado Alex Juárez (Perú), y luego debió abandonar el rectángulo el arquero albiceleste Nicolás Sarmiento, por una molestia física. Tras la reanudación aumentó Juan Pablo Cuello, pero descontó Junior Ulloa. Entretanto, Lucas Granda finalizó una acción colectiva (3-1), y Agustín Plaza colocó el 4-1, desde la mitad de cancha, tras ver adelantado al arquero rival.

Argentina enfrentará desde las 19:30 a Uruguay.

COPA AMERICA PARAGUAY 2026

Sábado 24 (1° fecha): Grupo A: Ecuador-Uruguay 2-2; Paraguay-Perú 1-3. Grupo B: Bolivia-Chile 0-4; Brasil-Colombia 2-2. Domingo 25 (2° fecha): Grupo A: Perú-Argentina 1-4; Ecuador-Paraguay sin datos. Grupo B: Colombia-Venezuela 2-3; Bolivia-Brasil 0-6. Posiciones: Grupo A: 1.Argentina 3 puntos (1 partido) (goles: 4-1); 2.Perú 3 (2) (4-5); 3.Ecuador 1 (1) (2-2); 4.Uruguay 1 (1) (2-2); 5.Paraguay 0 (1) (1-3). Grupo B: 1.Brasil 4 (2) (8-2); 2.Chile 3 (1) (4-0); 3.Venezuela 3 (1) (3-2); 4.Colombia 1 (2) 4-5); 5.Bolivia 0 (2) (0-10).

Lunes 26 (3° fecha): 12:00 Colombia-Bolivia (B); 14:30 Venezuela-Chile (B); 17:00 Perú-Ecuador (A); 19:30 Argentina-Uruguay (A). Martes 27: descanso. Miércoles 28 (4° fecha): 12:00 Venezuela-Bolivia (B); 14:30 Chile-Brasil (B); 17:00 Argentina-Ecuador (A); 19:30 Uruguay–Paraguay (A). Jueves 29 (5° fecha): 12:00 Chile-Colombia (B); 14:30 Brasil-Venezuela (B); 17:00 Uruguay-Perú; 19:30 Paraguay-Argentina. Sábado 31: semifinales (1° A-2°B; 1° B-2° A) y puestos 7° (4° A-4° B) y 9° (5° A-5° B). Domingo 1° de febrero: 5° (3° A-3° B) y 3° puesto (perdedores de semifinales), y final (ganadores de semifinales).