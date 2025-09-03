Argentina sólo piensa en Venezuela

A falta únicamente de Alexis Mac Allister, la Albiceleste tuvo su anteúltima práctica antes del juego ante la Vinotinto, el cual sería el último compromiso por los puntos para Lionel Messi con el seleccionado nacional.

BUENOS AIRES (NA).- La Selección Argentina tuvo su entrenamiento a puertas abiertas para la prensa en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, su segunda y anteúltima práctica en vísperas al duelo ante Venezuela de este jueves en el Monumental.

Pensando en la Vinotinto en el inicio de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se cerrará ante Ecuador el martes que viene, se destacó la ausencia de un Alexis Mac Allister que no pudo arribar al país, y Nicolás Otamendi, que realizó tareas en el gimnasio.

Mac Allister es, precisamente, una de las dudas de Lionel Scaloni. Además de que tendrá apenas un entrenamiento, el pampeano también de sufrir una molestia muscular más allá de que ya fue titular ante Arsenal en la última fecha de la Premier League.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Gio Lo Celso.