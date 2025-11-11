Argentina promociona carne vacuna en China

Argentina aprovechó la VIII Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés), celebrada en la metrópolis de Shanghai, para promocionar su carne de res y estrechar así sus lazos con el vasto mercado chino.

SHANGHAI (Xinhua).- Marcelo Gabriel Suárez Salvia, embajador argentino en China, destacó la importancia de la CIIE como plataforma para conectar con clientes potenciales en todo el país asiático.

La carne vacuna argentina es muy conocida en todo el mundo por su calidad y buen sabor y su presencia aquí es muy talentosa, ya que se observa un gran interés por parte de los consumidores chinos, afirmó el diplomático.

Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), subrayó el papel fundamental de China como principal destino de este producto, pues absorberá el 70 por ciento del total de las exportaciones que el país realiza del mismo.

Para Patricio Casiraghi, director del Frigorífico General Pico, que participó tres veces en la CIIE, dijo que la exposición ofrece un acceso inigualable al creciente mercado chino.

“Estamos introduciendo la carne de vacío Angus de primera calidad alimentada con grano, compitiendo con proveedores ya establecidos”, comentó y pronosticó que la demanda china de esta carne excelsa podría duplicarse en tres años.

Su compañía ya está preparada para captar una parte significativa. Desde principios de este año, Argentina benefició de la exención de visado para sus ciudadanos que visitan China, y viceversa.

Igualmente, flexibilizó sus políticas migratorias con el fin de permitir que más turistas y viajeros chinos lo visiten, lo cual representa una buena forma de ampliar el potencial comercial y turístico entre ambas naciones, resaltó el embajador argentino.