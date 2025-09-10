Argentina perdió con Ecuador, pero cerró como líder

La Selección argentina, sin Lionel Messi, selló su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por 1 a 0 ante Ecuador, en Guayaquil, pero se mantuvo como líder en la tabla con 38 unidades y una amplia ventaja sobre el escolta.

BUENOS AIRES (NA).- Con el único gol de penal de Enner Valencia a los 57 minutos de la primera etapa, el elenco anfitrión se impuso bien ante el equipo albiceleste, que sufrió con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Otamendi durante una hora de partido y le costó llegar al arco defendido por Hernán Galíndez.

Ecuador también se quedó con diez jugadores porque Moisés Caicedo vio la tarjeta roja a los 5 minutos del complemento.

En un primer tiempo parejo por parte de ambos seleccionados, Ecuador tuvo las aproximaciones más claras, con el experimentado Enner Valencia, pero Emiliano Martínez estuvo firme en dos ocasiones: una con la pierna mano a mano en el centro del área y otra atajada complicada en el primer palo que envió al tiro de esquina.

Sin embargo, a los 30 minutos, Valencia se escapó solo y dejó larga la pelota, pero Nicolás Otamendi no controló el cuerpo en velocidad y chocó al delantero, lo que generó su expulsión por parte del árbitro Wilmar Roldán por una infracción de último recurso.

Ya en el final de la primera etapa, Nicolás Tagliafico fue a disputar en el aire una pelota con Ángelo Preciado y le dio con el codo en el rostro, lo que tras la revisión del VAR, Roldán sancionó como penal para Ecuador. El goleador Valencia puso el 1 a 0 a los 57 minutos.

En la segunda etapa, los dirigidos por Lionel Scaloni emparejaron números con Ecuador por la expulsión de Moisés Caicedo: el mediocampista pisó a Tagliafico y recibió la segunda tarjeta para irse a los vestuarios a los cinco minutos del complemento.

No obstante, la paridad en cancha no le alcanzó al equipo argentino y quedó muy lejos del arco local, sin presencia ni de Lautaro Martínez, como así tampoco de Julián Álvarez, quienes quedaron muy aislados del mediocampo.

La última vez que Argentina había perdido ante Ecuador fue el 8 de octubre de 2015, en las Eliminatorias para la Copa Mundial de Rusia 2018, cuando cayó por 2 a 0 en el estadio Monumental.

En ese duelo, solo Otamendi repitió esta noche su participación, ya que Messi tampoco estuvo presente.

Desde aquel partido pasaron ya casi 10 años, en donde la Selección se mantuvo sin derrotas frente a Ecuador.

La Argentina registró solo victorias o empates, con seis triunfos y dos empates contando amistosos, Eliminatorias y Copa América.