Deportes

Argentina ganó la Zona Sur Liga Evolución de Futsal 2025

lunes 27 de octubre de 2025
Diario El Sureño
La edición 2025 de la Liga Evolución de Futsal llegó a su conclusión en Zona Sur. Como podían vaticinar los papeles, Argentina y Paraguay dirimieron en esta última fecha al ganador zonal, que obtendrá plaza para competir por el máximo trofeo de Desarrollo ante el ganador de Zona Norte.

La Sub 20 nacional ganó en el primer partido, por 2 a 1 completando otro certamen perfecto para esta camada. Y la Mayor hizo lo propio, por 1 a 0, consagrando otra vez al equipo argentino en la cima del certamen.

22 puntos obtenidos dejan a la delegación nacional en el liderazgo absoluto, sin margen de duda tanto desde el juego como desde los resultados.

