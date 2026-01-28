Argentina enfrenta a Ecuador

La selección argentina de futsal FIFA, que anteayer igualó uno a uno con su similar de Uruguay, desde las 17:00 se medirá con Ecuador, por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa América “Paraguay 2026”, que se disputa en el Estadio Oscar Harrison, perteneciente al Comité Olímpico Paraguayo, y ubicado en Luque, a unos 25 kilómetros al sur de Asunción, la capital del país organizador del certamen.

RIO GRANDE.- Los dirigidos por el entrenador Matías Lucuix (y entre quienes está el fueguino Nelson Barrientos, de Boca Juniors), habían debutado el domingo 25, con un 4-1 (PT: 1-0) sobre Perú (Matías Rosa, Juan Pablo Cuello, Lucas Granda y Agustín Plaza anotaron para los albiceleste, colocando Junior Ulloa el 1-2 para los del Pacífico).

Este lunes, tras un remate de larga distancia del arquero Mathías Fernández, Ignacio Salgues capturó un rebote de Lukas Acosta y abrió el marcador.

Luego de varias oportunidades salvadas por el 1 uruguayo, a los 17’ de esa primera mitad igualó Lucas Bolo, tras una interceptación y la posterior pared.

El segundo tiempo tuvo el mismo ritmo, consigna el sitio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): trabado, muy cerrado, con pocos espacios y con mucha fricción. Ambos equipos crearon situaciones de peligro, sin llegar a anotar nuevamente.

Ayer fue día libre, y en Argentina se confirmó la lesión sufrida por el arquero Nicolás Sarmiento a los 3’ de iniciado el juego frente a Perú (desgarro de grado 2 en el gemelo interno de la pierna izquierda), siendo reemplazado por Marcos Ferreyra.

Argentina está 2° en el Grupo A, con 4 puntos en dos presentaciones, detrás de Perú (6 en 3). Mañana será el cierre de la ronda clasificatoria, cuando desde las 19:30 cotejen con el dueño de casa (3°, con 3 unidades en la misma cantidad de juegos que nuestro representativo).

En el Grupo B manda Venezuela, el único con el puntaje ideal al cabo de dos presentaciones. Con 4 unidades lo escoltan Brasil (con quien seguramente dirimirá el primer puesto mañana) y Colombia, con 2 y 3 encuentros disputados, respectivamente.

La etapa final tendrá lugar el sábado 31 (semifinales, 7° y 9° puestos), y el domingo 1° de febrero (5° y 3° puestos, y final). Tanto el campeón como el subcampeón clasificarán a la Finalissima 2026, prevista para noviembre.

En el cuadro adjunto aparecen todos los resultados de las tres primeras fechas, y el calendario para las dos últimas fechas. Recién el viernes se dará a conocer los horarios para el fin de semana.

Tricampeón

Argentina fue campeón en Asunción 2013; Portoviejo 2015 (Ecuador); y en Luque 2022. Además fue subcampeón en siete ediciones (1992, 1995, 1997, 2000, 2011, 2017 y 2024); completó el podio en tres ocasiones (1996, 1999 y 2008); y solamente quedó fuera del mismo en 1998, cuando finalizó en cuarto lugar.

COPA AMERICA PARAGUAY 2026

Sábado 24 (1° fecha): Grupo A: Ecuador-Uruguay 2-2; Paraguay-Perú 1-3. Grupo B: Bolivia-Chile 0-4; Brasil-Colombia 2-2. Domingo 25 (2° fecha): Grupo A: Perú-Argentina 1-4; Ecuador-Paraguay 1-4. Grupo B: Colombia-Venezuela 2-3; Bolivia-Brasil 0-6. Lunes 26 (3° fecha): Grupo A:Perú-Ecuador 5-1; Argentina-Uruguay 1-1. Grupo B: Colombia-Bolivia 2-1; Venezuela-Chile 4-2. Martes 27: descanso. Posiciones: Grupo A: 1.Perú 6 puntos (3 partidos) (goles: 9-6); 2.Argentina 4 (2) (goles: 5-2); 3.Paraguay 3 (2) (5-4); 4.Uruguay 2 (2) (3-3); 5.Ecuador 1 (3) (4-11). Grupo B: 1.Venezuela 6 (2) (7-4); 2.Brasil 4 (2) (8-2); 3.Colombia 4 (3) (6-6); 4.Chile 3 (2) (6-4); 5.Bolivia 0 (3) (1-12). Miércoles 28 (4° fecha): 12:00 Venezuela-Bolivia (B); 14:30 Chile-Brasil (B); 17:00 Argentina-Ecuador (A); 19:30 Uruguay–Paraguay (A). Jueves 29 (5° fecha): 12:00 Chile-Colombia (B); 14:30 Brasil-Venezuela (B); 17:00 Uruguay-Perú; 19:30 Paraguay-Argentina. Sábado 31: semifinales (1° A-2°B; 1° B-2° A) y puestos 7° (4° A-4° B) y 9° (5° A-5° B). Domingo 1° de febrero: 5° (3° A-3° B) y 3° puesto (perdedores de semifinales), y final (ganadores de semifinales).