Argentina brilló en la despedida oficial como local de Messi

La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, jugado anoche en el estadio Monumental.

BUENOS AIRES (NA).- Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

El encuentro fue un verdadero monólogo por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes controlaron el desarrollo del juego en todo momento.

Pese al claro dominio de la Selección y las situaciones que generaban sus jugadores, el primer gol llegó recién sobre el final del primer tiempo, cuando a los 39 minutos del primer tiempo Messi definió con muchísima categoría tras una gran jugada individual de Julián Álvarez.

En el segundo tiempo se vio la mejor versión de los campeones del mundo, que pasaron por arriba a su rival y rápidamente empezaron a generar situaciones claras.

De esta manera, a los 30 minutos del complemento Martínez estiró la ventaja al cabecear tras un centro de Nicolás González, quien había hecho un gran desborde; mientras que solo cinco minutos después Thiago Almada asistió a Messi para que cerrara la goleada.

Con este triunfo, la Selección argentina alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla.

La Selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.

Por último, Venezuela quedó con 18 puntos y definirá en la última fecha, cuando reciba a Colombia, si irá al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

«Una noche emotiva»

El delantero Lautaro Martínez calificó como “emotiva” la victoria por 3-0 ante su par de Venezuela en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego de lo que fue otra actuación estelar de los campeones del mundo en el estadio Monumental de Núñez, el delantero del Inter de Milán de Italia aseguró que fue “una noche emotiva, para el recuerdo, que va a quedar para nosotros por lo que significa Leo (Messi). No hablo de lo futbolístico, es un gran ser humano y una gran persona”.

El capitán argentino había anunciado que este iba a ser su último partido oficial con la casaca de la Selección, en un encuentro oficial, y con ello dejó entrever que está cerca de su retiro.

En cuanto al desarrollo del partido, Martínez declaró: “Intentamos atacar todo el tiempo y defendernos con la pelota. Hoy fue otra demostración de lo que siempre buscamos”.

Paraguay y Ecuador van al Mundial

Paraguay y Ecuador empataron 0 a 0, en Asunción, y ambos se clasificaron para el Mundial 2026, en un cotejo disputado anoche en el estadio Defensores del Chaco, en el marco de la decimoséptima fecha de las Eliminatorias.

De esta manera, el equipo paraguayo -dirigido por el argentino Gustavo Alfaro- logró el punto que necesitaba y se aseguró el boleto al Mundial, luego de catorce años, ya que su última participación había sido en Sudáfrica 2010.

Colombia también. Colombia se aseguró su clasificación al Mundial 2026, gracias a la goleada 3-0 que obtuvo anoche sobre Bolivia, en un cotejo de la decimoséptima y penúltima fecha de las Eliminatorias, jugado en Barranquilla.

Los goles fueron convertidos por James Rodríguez, a los 31 minutos del primer período, mientras que Jhon Córdoba marcó a los 29 del complemento y Juan Fernando Quintero cerró la goleada a los 38.