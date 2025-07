Aramayo, en el Nacional de Cross

El sábado 19 se disputó el 50° Campeonato Argentino de Cross Country, organizado por la Federación Atlética Metropolitana (FAM). El certamen se desarrolló en el Colegio Ward, en el partido de Morón, en el Oeste del Gran Buenos Aires.

RIO GRANDE.- En la categoría U18 (ex Menores) compitió Santiago Aramayo, de Tolhuin, ubicándose undécimo en los 6 kilómetros de esa categoría (tres vueltas al circuito de 2 kilómetros). El representante fueguino estableció un tiempo de 22 minutos y 2 segundos, a una media de 7:21 por vuelta (3:40 por kilómetro).

El título quedó en poder del entrerriano Juan Hipólito Stiechr (20:14), por delante de los bonaerenses Valentín Dini Palazzo (20:23) y Rodrigo Alanís (20:36).

En Mayores, en tanto, se consagraron campeones el chubutense Joaquín Arbe (32:03 para 10 km., el más ganador del historial, con 4 victorias), y la metropolitana Renata Dolhare (36:20 para la misma distancia).

Fiestas Patrias

La Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) inscribe para la Vuelta de Punta a Popper (3° y última fecha del 18° Torneo Fiestas Patrias), a disputarse el domingo 27 del presente mes (concentración, 9:15; largada, 10:00). El valor de las mismas es de $ 5.000 para quienes hayan competido en las dos citas anteriores; y de $ 15.000 para los demás pedestristas ($ 12.000 para asociados a la entidad y U20/18/16/14). Informes: (2964) 515886.

Estas serán las distancias: 2,833 km. (1 vuelta) para U14 (ex Infantiles) y U16 (ex Cadetes), de ambas ramas; 5,666 km. (2 vueltas) para U18 (ex Menores) y U20 (ex Juveniles), de ambas ramas; Damas B (1966/1975) y C (1965/anteriores); Veteranos E (1961/1965), F (1956/1960) y G (1955/anteriores). Y 8,500 km. (3 vueltas) para Mayores A (1996/2005) y B (1986/1995), de ambas ramas; Damas A (1976/1985), Veteranos A (1981/1985), B (1976/1980), C (1971/1975) y D (1966/1970).

NACIONAL DE CROSS U18 (6 KM.)

P/Atleta Federación Marca Prom.

1.Juan Hipólito Stiechr (09) Entre Ríos 20:14 3:22

2.Valentín Dini Palazzo (08) Buenos Aaires 20:23 3:24

3.Rodrigo Alanís (09) Buenos Aires 20:36 3:26

4.Isaías Martín Rodríguez (08) Buenos Aires 20:39 3:27

5.Juan Román Miranda (08) Córdoba 21:18 3:33

6.Máximo Ocampo (09) Metropolitana 21:33 3:35

7.Alejo Leonel Ojeda (09) Córdoba 21:35 3:36

8.Agustín Bandería (09) Buenos Aires 21:39 3:37

9.Lorenzo Monaldi (09) Metropolitana 21:49 3:38

10.Bautista Medina (08) Metropolitana 21:52 3:39

11.Santiago Aramayo (08) Tierra del Fuego 22:02 3:40

12.Nicolás Re (08) Metropolitana 22:15 3:43

13.Maximiliano Fernández (09) Metropolitana 22:41 3:47

14.Juan Visiglia (09) Metropolitana 22:52 3:49

15.Jeremías Romero (08) Córdoba 23:56 3:59

Velocidad del ganador: 17,792 km/h.