Aproximadamente 1125 jóvenes participaron de la serenata estudiantil

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, finalizó con éxito una nueva edición de la Serenata Estudiantil, una de las celebraciones más esperadas por las y los jóvenes de la ciudad.

Durante 4 noches, el Cono de Sombra volvió a convertirse en el punto de encuentro de las juventudes riograndenses, con una propuesta artística y recreativa que combinó música, diversión y espacios de cuidado.

Con una participación total de aproximadamente 1125 jóvenes, esta edición 2025 se destacó por su organización y por el clima de disfrute y convivencia que se vivió en cada jornada. Las temáticas Argentina, Neón, 2000 y Disfraces llenaron de color y energía el predio, con la presencia de 13 Dj’s y animadores locales que sumaron ritmo y alegría a las noches.

Además, el evento contó con una Carpa Gamer, un espacio de seguridad vial impulsado junto a TotalEnergies a través del Programa VÍA, puntos de hidratación y salud. También estuvieron presentes el Punto Violeta de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y carros gastronómicos exclusivos para los participantes.

El operativo de seguridad fue encabezado por Defensa Civil, con la participación de equipos de Tránsito, Personal de Admisión y Permanencia, Promotores Territoriales, Policía Provincial y Policía Federal, quienes trabajaron de manera articulada para garantizar el bienestar de todos los presentes.

“Vivimos 4 noches donde las juventudes pudieron disfrutar, divertirse y celebrar con responsabilidad. Cada jornada se desarrolló con total normalidad, gracias al compromiso de todos los equipos que trabajaron para garantizar la seguridad y el cuidado de los y las estudiantes. La implementación del protocolo y el sistema de cámaras de vigilancia permitió que todo fluyera de manera ordenada y segura, consolidando una celebración que cada año crece y se disfruta más”, expresó Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana.

Además, agregó que “también queremos destacar el compromiso de los propios jóvenes, quienes acompañaron las normas de convivencia y las medidas de seguridad con mucho respeto. Este resultado nos motiva a seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro, donde el disfrute y la prevención van de la mano”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa acompañando a las juventudes en uno de los momentos más significativos del año, promoviendo espacios de encuentro, recreación y disfrute en un marco de respeto, cuidado y responsabilidad compartida.