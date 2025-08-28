«Aprendo en mi Barrio» continúa con el refuerzo escolar

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS continúa esta segunda parte del año con su Programa «Aprendo en mi Barrio» acompañar a estudiantes de nivel primario y secundario en sus procesos de aprendizaje.
Las inscripciones están disponibles en cada sede en sus respectivos horarios, donde las y los estudiantes, deben concurrir con un mayor.
Río Grande
-Biblioteca Popular «Leonor María Piñero» (José Romero N° 3084 – B° Chacra IV). Martes y jueves de 18:00 a 20:00h.
-SUM Arraigo Sur (ex Ruta 3 N° 1116 – B° Arraigo Sur). Martes y viernes de 18:00 a 20:00h.
-Grupo Scout Orunk-Kayen (Belisario Roldán N° 1050 – B° Casco Viejo). Martes y miércoles de 10:00 a 12:00h.
-Espacio NIDO (28 de mayo N° 300 – B° Mirador). Lunes, Miércoles y Viernes de 17 a 19h
-Comedor «Fuerza del Corazón» (Infanta Isabel N° 123 – B° Provincias Unidas). Lunes y jueves de 18:00 a 20:00h y martes de 10:00 a 12:00h.
-Casa de la alegría (Las Azucenas N° 23 – B° Arraigo Sur). Jueves de 15:00 a 17:00h.
-Biblioteca Popular «Mariano Moreno» (Perón N° 300 – B° Perón). Martes y jueves 16:30 a 18:30h
-Bomberos Voluntarios (Kaiken y Echelaine – B° de las aves – ex Chacra XI). Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00h.
-Comedor «La Nona» (Caleta la Misión N° 235 – B° Malvinas Argentinas – ex Chacra XIII). Martes y jueves de 14:00 a 16:00h.
Ushuaia
-Biblioteca «Alfonsina Storni» (Chubut 1843). Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h
-ARA San Juan (Potrillo -casa 54). Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00h.
-Centro Comunitario “11 de noviembre” (Pájaro Carpintero Gigante 1120). Miércoles de 18:40 a 20:40h.
-Transformando Ushuaia (Capitán Giachino 2316). Martes y jueves de 18:00 a 20.00h.
-Gimnasio de Escuela N°15 (José Ignacio Rucci 2463). Martes y jueves de 18.30 a 20.30h.
-Rinconcito de Fin del mundo (Quinta 52 – casa 4). Martes y viernes de 15.00 a 17.00h.
-Residencia de cuidados no parentales (Magallanes 1454, casa 22 Tira 3). Martes y jueves de 15:00 a 17.00h.
-La Luz del Valle (B° Andorra – Las cascadas – Casa 4). Martes y viernes de 18.30 a 20:30h
-Rayito de Luz (B° Andorra – Sector Santa Rosa – Casa 4). Miércoles y viernes de 18.30 a 20:30h.
-Ojitos Alegres (B° Dos Banderas – Cerro Córtez Casa 215). Martes y jueves de 14.30 a 16.30h.
-Pequeños Pasos (De la Estancia 2952). Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30h
-Rincón Humano (Puerto Español 748). Martes y jueves de 18 a 20h.
-La Cima siempre verde (Radowisky 17). Miércoles y viernes de 18 a 20h
-Caritas Felices (Almirante Irizar 784. Martes y viernes de 18 a 20h.
-UPCN (Intendente Manuel Olmos 959). Sábados de 10 a 12h.
Tolhuin
-ATE (Metet 392). Lunes y miércoles 15:30 a 17:30h.
-Bomberos Voluntarios (Emilio Blanco 1062). Viernes 15:00 a 17:00h.
-Adultos Mayores (Santiago Rupatini). Martes, jueves y viernes 18:30 a 20:30h
-Casa del Deporte (Seriot 321). Martes y jueves 10:00 a 12:00 y 15:00 a 17:00h
“Aprendo en mi Barrio” ofrece propuestas y proyectos que incluyen herramientas para el desarrollo de competencias claves como la lectoescritura, el pensamiento lógico-matemático y la educación sexual integral (ESI), como también, fomenta el aprendizaje a través de la experiencia y el juego. Además se articulan acciones junto a las instituciones educativas para ampliar la propuesta a la comunidad y facilitar el acceso de más estudiantes, permitiendo adaptar las actividades a las necesidades y acompañar sus trayectorias escolares.