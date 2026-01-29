Apoyo de la Cámara de Comercio a los gobernadores

La Cámara de Comercio de Ushuaia expresó ayer su apoyo al pedido de los gobernadores patagónicos para que el Congreso declare la emergencia ígnea destacando el impacto ambiental y económico de los incendios sobre la actividad turística y productiva de la región.

USHUAIA.- Mediante un comunicado, la institución que nuclea a los comerciantes y empresarios de la ciudad, pidió que la emergencia ígnea sea incorporada de manera inmediata a la agenda legislativa del Congreso de la Nación. “Es lamentable el impacto que las llamas han tenido sobre la naturaleza nativa de los bosques —principal atractivo turístico de la región—, así como sobre cabañas, alojamientos, infraestructura y fuentes de trabajo que han sufrido daños irreversibles. Asimismo, se han registrado pérdidas significativas de animales, afectando gravemente a numerosos productores”.

“Quienes viven en la Patagonia comprenden profundamente el rol central que cumple el turismo como motor económico y social de la región. Alojamientos, hoteles, productores, comerciantes, artesanos y múltiples actividades vinculadas forman parte de un entramado que hoy se ve seriamente afectado”.

“La tragedia ígnea que atraviesa la región patagónica impone la necesidad de un trabajo articulado y urgente para atender las múltiples demandas que surgen en cada una de las localidades, parajes y comunidades que dependen del turismo y que hoy se enfrentan a un escenario complejo, donde incluso se ha puesto en riesgo a las propias poblaciones.

“Resulta improductivo debatir únicamente sobre la cantidad de hectáreas afectadas o sobre las localidades arrasadas. Desde el primer momento ha existido una comunicación permanente entre las cámaras empresarias y las federaciones de la región para monitorear la situación y dimensionar el impacto económico que esta tragedia genera en su conjunto”.

“En este sentido, desde la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia celebramos que los gobernadores de la Patagonia, junto a intendentes y autoridades, se hayan reunido para solicitar la declaración de la Emergencia Ígnea en todo el territorio afectado, y que, a través de las herramientas provistas por el Congreso de la Nación, se pueda actuar sin dilaciones ni trabas burocráticas que impidan dar respuestas rápidas y eficaces ante la gravedad del momento”.

Por último, la institución reclamó: “Hoy es fundamental focalizar los esfuerzos en contener los incendios y salvaguardar a las poblaciones. Por ello, resulta imprescindible que el Congreso avance con un plan de contingencia que permita una respuesta inmediata mediante medidas paliativas, líneas de crédito e incentivos, para que las comunidades que viven del turismo y sus prestadores puedan comenzar el proceso de recuperación”.