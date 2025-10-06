APLA convoca a asambleas con demoras y cancelaciones en Aeroparque

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará asambleas en Aeroparque los días 9 y 24 de octubre, lo que generará demoras y cancelaciones en los servicios.

La operación de Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery enfrentará interrupciones durante dos jornadas clave de octubre debido a la convocatoria de asambleas por parte de sus pilotos. Las medidas de fuerza, que prometen generar demoras y posibles cancelaciones de vuelos, se deben a un conflicto por negociaciones salariales y presuntos incumplimientos contractuales.

Según un comunicado difundido por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), las asambleas se programaron para el jueves 9 de octubre, entre las 16:00 y las 20:00, y el viernes 24 de octubre, de 06:00 a 10:00. El gremio enmarcó esta decisión como el inicio de «medidas de acción directa».

Los pilotos argumentan que la medida responde a tres factores principales. En primer lugar, denuncian una «demora intencionada» por parte de la compañía en las negociaciones paritarias, lo que califican como una «nueva provocación» en un contexto de retraso salarial.

En segundo término, el sindicato menciona «reiterados y sistemáticos incumplimientos» del convenio colectivo de trabajo. Finalmente, señalan el impacto del «proceso desregulatorio» que atraviesa la actividad aerocomercial en el país, el cual, aseguran, afecta directamente su trabajo cotidiano.

Desde APLA responsabilizaron directamente a la empresa "de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación" durante las jornadas de protesta, según informó el gremio en sus redes sociales.

Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados en las fechas mencionadas que consulten el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas antes de dirigirse al aeropuerto. Al momento de la publicación de esta nota, la compañía aérea no emitió un comunicado oficial al respecto.

