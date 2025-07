Apertura AVRG: en Segunda ganaron Sportivo y Profes RG

Otras dos jornadas tendrá durante el próximo fin de semana el Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), ya entrando en la instancia previa a la ronda final (semifinales, 3° puesto y final) en lagunas de sus categorías.

RIO GRANDE.- Como siete días atrás, la actividad se concentrará totalmente en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas, ubicado en el Pasaje Medalla Milagrosa 50, a metros de la diagonal Juan Domingo Perón al 200.

Mañana habrá 5 partidos, entre las 15:00 y las 21:00 (aproximadamente), en Sub 12 Mixto, y en Sub 13 y Sub 16 femenino. SEGUNDA DIVISION. Sportivo (izquierda) superó por 2-0 a Hay Vida en Jesús (HVJ) Vóley, en el marco de la 31° fecha del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande.

Mientras que el domingo serán 8 los encuentros, en Sub 12 Mixto; Sub 16 mixto; Sub 14 y Sub 21 masculino; y en Maxi Femenino.

Entre los encuentros de la anterior fecha, Sportivo (Andrea Mancilla 11, ) venció por 2-0 (25-16/25-18) a HVJ Vóley (Maira Lima 6), en Mayores femenino (2° División); mientras que en Sub 18 femenino (Zona B), Academia TdF Vóley (María Mancilla 15, Bordignon 6, Cintia Urán 5) también superó en sets corridos (25-16/25-15) a Toque Fueguino (Ludmila Ríos 9).

APERTURA AVRG * RESULTADOS

Categoría Partido Resultado

F-16-A Academia TdF-CDM 2-1 (21-25/25-23/15-12)

F-16-B Univ. Negro-Univ. Rojo 2-0 (25-8/25-4)

F-18-B Academia TdF-Toque Fueg. 2-0 (25-16/25-15)

F-My-2° HVJ Vóley-Sportivo 0-2 (16-25/18-25)

F-My-2° Estrella-Profes RG 0-2

APERTURA AVRG * PROGRAMACION

Día Hora Categoría Partido

Sab26 15:00 X-12-G Universitario-Casa Deporte

Sab26 16:15 F-13-G Casa Deporte-Metalúrgico Azul

Sab26 17:30 F-13-G Ctro.Dep.Mun.-Universitario

Sab26 18:45 F-16-B Universit.Negro-Toque Fueguino

Sab26 20:00 F-16-B Universitario Rojo-ADeFu

Dom27 10:00 X-12-G Universitario-Academia TdF

Dom27 11:15 F-16-B ADeFu-Universitario Negro

Dom27 12:30 F-16-B Estrella V Ng.-Universitario Rojo

Dom27 13:45 F-16-B C.Deporte Negro-Toque Fueguino

Dom27 15:00 F-Mx-B Sportivo-Profes RG

Dom27 16:15 F-Mx-G Atlético Río Grande-Metalúrgico

Dom27 17:30 M-14-G Estrella Austral-Metalúrgico

Dom27 18:45 M-21-G Sportivo-Academia TdF Vóley

Gimnasio: Juan Manuel de Rosas.