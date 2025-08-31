ANSES confirmó que hay entre 18 mil y 24 mil jubilados y pensionados en la provincia

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el gerente de ANSES en Tierra del Fuego, Mariano Delucca, brindó un panorama sobre el universo de jubilados y pensionados en la provincia, la estructura operativa del organismo y el rol clave de la tecnología para una atención eficaz.

USHUAIA.- El gerente de ANSES en Tierra del Fuego, Mariano Delucca, ofreció datos precisos sobre la situación previsional en la provincia y explicó cómo la estructura actual del organismo permite atender a miles de beneficiarios con una planta reducida, gracias a la inversión tecnológica.

Al ser consultado sobre la cantidad de personas que reciben haberes jubilatorios en la provincia, Delucca respondió «estamos hablando alrededor de 18.000, entre 18.000 y 24.000 jubilados y pensionados en la provincia», señaló.

Además, explicó que esa cifra sigue creciendo «hoy recibí a tres personas que vinieron a inscribirse para la zona desfavorable, que es un 40% más del haber, que se vinieron a instalar acá con las familias», ejemplificó el funcionario.

Respecto a la capacidad operativa del organismo, detalló que trabajan con una dotación acotada de personal «somos 56 empleados aproximadamente. En la oficina de Ushuaia hay 24, en la oficina de Río Grande creo que hay 26, y tengo una en Tolhuin», describió.

Ante la percepción de que podría tratarse de una planta amplia, Delucca destacó que el sistema está optimizado «con esta cantidad de personal administramos esa cantidad de flujo de gente. Nosotros recibimos, Río Grande recibe 300, 200, 80 personas por día y nosotros también», afirmó.

El gerente subrayó que el secreto de esta eficiencia radica en la digitalización del sistema «es uno de los organismos que menos gente tiene por cantidad de habitantes en la oficina. ¿Por qué? Porque hemos invertido mucho en tecnología», explicó.

Finalmente, el funcionario realizó una comparación con los sistemas provinciales, dejando clara la diferencia «nosotros no precisamos tantos empleados como tienen otras cajas provinciales, para ser más genérico. Es una realidad. Estamos 100 años antes en tecnología, por ejemplo, que la Caja», sentenció.