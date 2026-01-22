Anotan para el mixto de Uni

Hasta las 22:00 de hoy estarán abiertas las inscripciones para participar en el Torneo Relámpago de Voleibol, organizado por el Club Universitario.

RIO GRANDE.- Será en la modalidad 6×6 Mixto, a jugarse durante el próximo fin de semana (sábado 24 y domingo 25), en la Casa del Deporte. Y cada equipo estará integrado por entre 8 y 12 jugadores. Los interesados deberán comunicarse con Hernán Cepeda (2964-416946) o Daniela Medina (2964-497712).

Durante la primera de esas jornadas se disputará –en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte- la segunda fecha del Mixto 4×4, que lleva adelante la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con la participación de 9 cuartetos (Delirantes, El Pabellón, Estrella Blanco, Estrella Rojo, Fueguinos, La Resistencia, Los Desconocidos, Sin Rival y Star Wars). Juegan todos contra todos, a 15 puntos por set (a 10 el tie break).