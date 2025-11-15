Anotan a nivel primario y secundario a “Filomena Recupera”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones al “Filomena Recupera”, programa de apoyo escolar gratuito para los niveles primario y secundario contando con cupos para todas las edades en ambos casos.

Quiénes deseen inscribirse, podrán hacerlo a través del teléfono 2901-522730, así como acceder a más información.

Dicha iniciativa, que es parte del programa socioeducativo municipal “Filomena Grasso”, se dictará en cinco sedes de la ciudad, siendo para nivel primario en el Centro Comunitario del Barrio Bahía Golondrina de lunes a jueves de 15:00 a 17:00 horas; en los Talleres Culturales Municipales de calle Fagnano N° 486 para los niveles primario y secundario también de lunes a jueves de 15:00 a 17:00 horas. En el SUM del Barrio K y D habrá clases de apoyo para los niveles primario y secundario de lunes a jueves de 17:00 a 18:00 horas, en el Centro Comunitario del Barrio Los Morros para primario de lunes a jueves de 14:00 a 16:00 horas y en el Centro Comunitario del Barrio 640 Viviendas también para niños, niñas y adultos que cursen sus estudios primarios de lunes a jueves de 14:00 a 16:00 horas.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó que “esta iniciativa es parte del profundo compromiso que nuestra gestión tiene con la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la ciudad, acercándoles herramientas concretas para fortalecer sus trayectorias escolares”.

Por su parte Jorge Enciso, coordinador de Inclusión Educativa y a cargo del programa socioeducativo, explicó que “esta nueva etapa de Filomena Recupera está pensada para este período de apoyo escolar intensivo, que se configura como una red de contención educativa gratuita para que nadie se quede atrás. Desde el programa hemos entendido que la educación de calidad debe estar al alcance de todos y todas, y que las dudas no debe ser un obstáculo insuperable, es por ello que vamos a estar ofreciendo este servicio en nuestras cinco sedes, llegando a cada vecino y vecina que nos necesite”.

Para conocer más sobre el programa “Filomena Grasso”, las y los interesados podrán contactarse al 2901-522730 o visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.