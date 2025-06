Annobón, la isla africana que solicita ayuda de Argentina

La isla de Annobón, situada en el Golfo de Guinea, ha formalizado su solicitud para convertirse en un estado asociado de Argentina, en un movimiento sin precedentes que podría redefinir la política exterior del país.

El primer ministro annobonés, Orlando Cartagena Lagar, presentó la propuesta en Buenos Aires, resaltando una conexión histórica olvidada con el Virreinato del Río de la Plata.

En 1778, el Tratado de El Pardo cedió la isla a España y más tarde pasó a formar parte de Guinea Ecuatorial, que obtuvo su independencia en 1968.

En 2022, Annobón declaró su independencia, aunque no ha sido reconocida internacionalmente.

Desafíos sociales y económicos en Annobón

La isla, con una superficie de 17 km², enfrenta graves dificultades económicas, entre ellas:

Dependencia de la pesca artesanal como fuente de ingresos.

Alta tasa de desempleo juvenil, lo que impulsa la migración de jóvenes.

Falta de recursos esenciales, que limita su autonomía y desarrollo.

“Salvarnos de la situación actual”, declaró Cartagena Lagar, justificando la solicitud de asociación con Argentina. Annobón es un territorio insular de apenas 17 kilómetros cuadrados, ubicado al sur de Santo Tomé y Príncipe, cerca de la costa de Gabón.

Un posible estado asociado en África

Si se concretara la integración Argentina se transformaría en una nación tricontinental, con presencia en:

Sudamérica.

Antártida.

África, a través de Annobón.

Aunque por ahora es una petición simbólica, el tema ha generado debate en redes sociales y medios de comunicación.

Población, cultura e idioma

Según el censo de 2015, Annobón tiene 5.232 habitantes, descendientes de:

Africanos traídos desde Angola por los portugueses en el siglo XV.

Influencia de colonos europeos, lo que originó un grupo étnico con identidad cultural propia.

El idioma oficial es el español, aunque también se habla annobonés, una lengua criolla basada en el portugués. Annobón posee importantes recursos naturales y está situada en una ruta marítima estratégica.

Implicancias geopolíticas y dudas

El pedido de Annobón podría tener repercusiones internacionales, entre ellas:

Fortalecer la proyección argentina en el Atlántico.

Generar tensiones diplomáticas con Guinea Ecuatorial y otras naciones africanas.

Impactar el respaldo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en la ONU.

Hasta el momento Argentina no ha emitido una respuesta oficial, aunque la delegación annobonesa se reunió con legisladores y defensores de derechos humanos en Buenos Aires, indicando que la propuesta está bajo evaluación. FUENTE: https://noticiasambientales.com

Solicitud de Lagar

Según Orlando Cartagena Lagar, el premier de la isla: “nuestro pueblo es el pueblo olvidado (…) Estamos hablando de una isla donde no hay luz, no hay agua potable, y donde la educación y la sanidad prácticamente no existen”.

“Queremos salvarnos de nuestra situación actual y queremos el reconocimiento de nuestra independencia. El pueblo argentino nos ha entendido y tenemos confianza en ellos. Hemos hablado con legisladores y senadores, con estudiantes y con otros colectivos”, precisó Lagar.

Y continuó: “No pedimos ser anexados. Pedimos el apoyo político de Argentina y querríamos ser parte de ese país, pero no pensado como anexado. Puede ser un Estado asociado, puede ser un estatus de provincia. Están en estudio los proyectos que presentamos, aunque pedimos apoyo y visibilidad. Con el gobierno argentino en sí no hablamos, pero sí con sectores legislativos“. Y concluyó: “A Javier Milei le digo que preste atención al pueblo de Annobón, que le pide ayuda, porque estamos siendo esclavizados en el siglo XXI. Le pedimos que nos tienda la mano”.

Por ahora el gobierno argentino no confirmó cuál es su postura, aunque la visita de la delegación annobonesa a Buenos Aires, con reuniones con diputados, senadores y representantes de derechos humanos, hace pensar que la propuesta no pasará desapercibida. Como tampoco la sorpresa que despertó el pedido de esta isla africana que quiere recuperar los lazos de hermandad con la Argentina. FUENTE: MundoNews