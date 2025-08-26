Aniversario de Ushuaia, avanzan en la agenda de actividades

Autoridades de la Municipalidad llevaron adelante, en la Antigua Casa Beban, una nueva reunión junto a la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, a fin de avanzar en la agenda de actividades por el 141° aniversario de Ushuaia.

USHUAIA.- Del encuentro participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi y el concejal Nicolás Pelloli, a fin de dialogar sobre las propuestas así como conocer una iniciativa de la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores para generar declaraciones de reconocimiento por parte del Concejo Deliberante a ciudadanos y ciudadanas destacadas.

Gabriela Muñiz Siccardi expresó: “Estoy muy agradecida a la Secretaría de Cultura y Educación y la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores por la invitación hacia mí y el concejal Pelloli, quedando nosotros a disposición para trabajar desde el Concejo Deliberante lo que consideren conveniente”, manifestó Muñiz Siccardi.

Finalizando, la coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación, Guadalupe Ocampo, detalló que “esta reunión es parte de un trabajo articulado y periódico que llevamos adelante con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, pensando las actividades típicas del cumpleaños de la ciudad como el acto y la Cena de Antiguos Pioneros y Pobladores, entre otras. Desde la gestión municipal seguimos impulsando iniciativas que reconozcan a nuestras y nuestros Antiguos y Pioneros Pobladores, entendiendo que son una parte fundamental de la historia y patrimonio de Ushuaia”.