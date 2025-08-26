Sociedad

Aniversario de Ushuaia, avanzan en la agenda de actividades

martes 26 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Autoridades de la Municipalidad llevaron adelante, en la Antigua Casa Beban, una nueva reunión junto a la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, a fin de avanzar en la agenda de actividades por el 141° aniversario de Ushuaia.

USHUAIA.- Del encuentro participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi y el concejal Nicolás Pelloli, a fin de dialogar sobre las propuestas así como conocer una iniciativa de la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores para generar declaraciones de reconocimiento por parte del Concejo Deliberante a ciudadanos y ciudadanas destacadas.

Gabriela Muñiz Siccardi expresó: “Estoy muy agradecida a la Secretaría de Cultura y Educación y la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores por la invitación hacia mí y el concejal Pelloli, quedando nosotros a disposición para trabajar desde el Concejo Deliberante lo que consideren conveniente”, manifestó Muñiz Siccardi.

Finalizando, la coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación, Guadalupe Ocampo, detalló que “esta reunión es parte de un trabajo articulado y periódico que llevamos adelante con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, pensando las actividades típicas del cumpleaños de la ciudad como el acto y la Cena de Antiguos Pioneros y Pobladores, entre otras. Desde la gestión municipal seguimos impulsando iniciativas que reconozcan a nuestras y nuestros Antiguos y Pioneros Pobladores, entendiendo que son una parte fundamental de la historia y patrimonio de Ushuaia”.

