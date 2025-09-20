Aniversario de la Escuela Especial N°4 “Jainen” de Tolhuin

La comunidad educativa de Tolhuin vivió una jornada de emoción al conmemorar el 11° aniversario de la Escuela Especial N°4 “Jainen”, una institución que desde sus inicios se ha convertido en un pilar fundamental para el acompañamiento de estudiantes con discapacidad y sus familias.

Con compromiso, entrega y un fuerte espíritu inclusivo, la escuela crece año a año promoviendo la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad.

En la ceremonia se destacó la importancia del trabajo cotidiano de docentes, directivos y auxiliares, quienes con dedicación y vocación sostienen un espacio de enseñanza y contención que impacta de manera directa en la vida de los y las estudiantes.

La Escuela Especial N°4 “Jainen” abrió sus puertas en el año 2013, marcando un antes y un después en la historia de la educación inclusiva en Tolhuin. Nació como respuesta a una necesidad concreta de la comunidad: contar con un espacio propio donde los niños, niñas y jóvenes con discapacidad pudieran acceder a formación pedagógica adaptada, sin tener que trasladarse a otras ciudades.

Desde entonces, la institución ha ampliado sus propuestas educativas y consolidado un rol activo en la promoción de la inclusión, trabajando de manera articulada con familias, instituciones y el Estado municipal.

En este nuevo aniversario, se resaltó el camino recorrido y los desafíos que aún quedan por delante, reafirmando el compromiso de toda la comunidad con una educación que valore la diversidad y que reconozca en ella una fuente de aprendizaje colectivo. “Felicitamos a la Escuela Especial N°4 y a todo su equipo docente y directivo por estos 11 años de trabajo, amor y entrega en favor de la educación inclusiva. ¡Por muchos años más de logros y crecimiento!”, expresaron desde el Municipio.