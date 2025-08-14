Aníbal Lazzaroni analizó el informe de la DEA que advierte sobre el narcotráfico

En una entrevista con FM Del Pueblo, el profesor en investigación criminal y experto en ciberseguridad Aníbal Lazzaroni analizó el reciente informe de la DEA que advierte sobre deficiencias en el control del narcotráfico en Tierra del Fuego. El especialista sostuvo que la provincia “no tiene todo lo necesario” para combatir el avance del narcotráfico y reclamó una acción conjunta entre Nación y Provincia.

El informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que posiciona a Tierra del Fuego como un punto vulnerable frente al narcotráfico, encendió alarmas a nivel local. En este contexto, el especialista en investigación criminal, Aníbal Lazzaroni, aportó su mirada crítica sobre el panorama actual “Tierra del Fuego no tiene todo lo necesario como para poder tener una sociedad libre de este flagelo”, afirmó.

Lazzaroni explicó que la condición insular, la frontera con Chile y la falta de tecnología acorde al clima contribuyen al riesgo creciente. Recordó que el radar para escanear vehículos que ingresan a la provincia “nunca funcionó” debido a problemas climáticos y técnicos «hay equipos preparados para condiciones extremas y nosotros no los tenemos”, lamentó.

Sin embargo, aclaró que el problema no se reduce solo a los controles fronterizos, sino que hay una falta total de campañas y políticas públicas de prevención «hay consumo dentro de las fábricas, y esto lo han reconocido incluso dirigentes locales. Atacar el narcotráfico no es solo hablar de radares, es trabajar en todos los frentes”, sentenció.

Lazzaroni alertó sobre el crecimiento del consumo en edades cada vez más tempranas, así como la presencia de drogas duras como LSD, cocaína, medicamentos de uso indebido y marihuana con altos niveles de THC «tenemos bebés contaminados con THC por la genética de plantas desarrolladas en la provincia”, sostuvo.

El especialista también cuestionó la desaparición de los Centros de Prevención de Adicciones (CPA) y advirtió la ausencia de centros de internación para tratar casos graves «con todos los chicos en situación de consumo que tenemos, ¿dónde los derivamos? No hay lugar para internarlos”, planteó con preocupación.

Además, mencionó que comunidades organizadas controlan territorios para la distribución de drogas, y denunció la existencia de pistas clandestinas y desembarcos ilegales por vía aérea y marítima.

En su cierre, hizo un fuerte llamado a la acción conjunta entre todos los sectores políticos y sociales «no he visto una mesa de crisis para abordar el narcotráfico en la provincia. Todos debemos sentarnos a buscar soluciones, dejando las diferencias de lado, porque nuestra población no está mejor, está peor en este sentido”, concluyó.