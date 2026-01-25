Andrés Borenstein: “El mercado está premiando a Argentina, por eso baja el riesgo país”

El economista Andrés Borenstien se refirió a la baja del riesgo país que transita la Argentina y manifestó que la razón se debe a que el mercado “está premiando” al país.

BUENOS AIRES (NA).- Borenstein sostuvo que el Gobierno “hizo cambios positivos” durante su administración y señaló el nuevo esquema cambiario que rige desde comienzos del 2026.

En ese contexto, explicó que “hace mucho sentido” el objetivo del Gobierno de querer acumular hasta US$10.000 millones en reservas: “Va en línea con los números de las proyecciones en las cuentas corriente y financiera”.

En declaraciones a Splendid AM990, el economista mencionó el posible ingreso de dólares que recibiría el Banco Central (BCRA) por la emisión de deuda de empresas y provincias, y detalló que si se le suma, además, la “buena cosecha” de trigo eso va a permitir que “los flujos sean positivos y que el Banco Central compre dólares, y al mismo tiempo se dé una pequeña baja en la cotización”.

Respecto a la inflación, Borenstein se calificó como “optimista”, aunque declaró que el dato de diciembre “fue muy malo”, tras haberse acelerado al 2,8%. Para el 2026, indicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual se situará en torno al 19,5% y 22%.

También se refirió a los sectores de la industria, el consumo y la construcción, los cuales vienen siendo debilitados bajo la administración libertaria.

Para el primero, el economista afirmó que es “donde hay más preocupación”, ya que “es un sector de los que gana menos”, por lo que “una economía más abierta le genera una presión competitiva. Las reformas estructurales tienden a ayudar, pero hacen efecto de a poco”.

Manifestó que la reforma laboral “va a ser muy buena” para el sector” aunque “no te resuelve la vida” debido a que “muchas ramas industriales están con dificultades” ya que “se habían acostumbrado a tener márgenes muy grandes”.

Sobre el consumo, Borenstein confirmó que cuando se conozcan los datos del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025, “vamos a ver que el consumo de ese año fue un espectáculo”.

En esa línea, explicó que “cuando se habla de consumo se piensa solamente en el supermercado, pero también engloba otros rubros”, donde mencionó el sector automotor (el cual creció un 44% contra el 2024). Y concluyó: “Yo no diría que el consumo está mal. Lo que vemos son cambios”.

Por último, sobre el sector de la construcción, pronosticó que el 2026 será “un buen año” para el rubro aunque reconoció que los últimos meses “fueron todos muy malos”.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestran una tendencia negativa en la industria y construcción: con un noviembre marcado por las bajas, el sector industrial cayó casi un 9% mientras que la construcción perdió 4,7%.