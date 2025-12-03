Análisis de asuntos que se tratarán el 15 de diciembre

Este martes se llevó adelante una nueva reunión de las comisiones de trabajo del Concejo Deliberante donde analizaron diferentes proyectos y resoluciones, muchas de las cuales fueran dictaminadas en la comisión y formarán parte del Orden del Día de la sesión que se realizará el lunes 15 de diciembre.

RIO GRANDE.- En la reunión se dictaminó para la próxima sesión la creación del Programa Municipal de acompañamiento emocional en disciplinas deportivas, como así también la creación del Programa Municipal “Aprendo a Conducir”, instancias que fueron propuestas por el concejal Federico Runín y estas propuestas fueron explicadas por alumnos de los colegios IMA y René Favoloro.

Del mismo modo, y a instancias del concejal Walter Abregú, dictaminaron la creación de los talleres municipales “Conociendo Nuestra Historia” y la creación del Programa Municipal de promoción de la agroecología.

A instancias de los vecinos de APYMEMA, la concejala Alejandra Arce presentó un proyecto donde los productores de esa zona de la ciudad reclaman la titularidad de la tierra para poder mensurar y escriturar. También sobre este proyecto la edil pidió dictamen.

En tanto la concejala Florencia Vargas también solicitó dictamen para la excepción de un taller mecánico denominado CIS Servicios y de un inmueble ubicado en calle Sebastián Elcano 136.

Por otro lado, se unificaron los proyectos de la concejala Vargas y el concejal Maximiliano Ybars que proponen la creación de un espacio para el pernocte de casas rodantes, motorhome, campers, trailers o similares. Este proyecto tiene dictamen para la sesión del 15 de diciembre.

A propuesta de la concejala Lucía Rossi se trató el proyecto que beneficia a ONG y Clubes con el acceso a un subsidio para el pago de honorarios a profesionales. Proyecto que también tiene dictamen para la próxima sesión.