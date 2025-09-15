Amplio operativo comunitario en el barrio Pipo

A través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Políticas Sociales, junto con la Secretaría de las Mujeres y el Centro de Acción Legal Comunitaria de la Municipalidad, se desplegó el programa “La Muni más Cerca” en el barrio Río Pipo con una propuesta integral de la que formaron parte más de 200 vecinos y vecinas.

USHUAIA.- El intendente Walter Vuoto acompañó el operativo que tuvo lugar en el Jardín 28 donde se ofreció a las y los vecinos controles de salud, asesoramiento comunitario, turnos médicos, turnos ginecológicos para la realización de PAP, turnos para castraciones, antiparasitarios y múltiples servicios municipales.

Vuoto destacó la importancia del programa y expresó que “La Muni más Cerca surge de los talleres de escucha y nos permite llevar respuestas concretas a cada barrio. Estuvimos toda la semana con jornadas de limpieza, marcando cartelería en otros sectores, dando turnos de zoonosis, entregando el nuevo carnet de salud integral de las mujeres y recorriendo con todo el equipo sanitario y de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades los distintos sectores de la ciudad”.

El Intendente también resaltó la labor del personal municipal al indicar que “hay más de 30 agentes municipales y sanitarios, además de las cooperativas de limpieza, trabajando en un operativo integral en otros sectores de Ushuaia”.

A su vez agradeció especialmente al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa del Jardín 28 que permitió desplegar esta propuesta superadora. La Muni más Cerca surge de los talleres de escucha.

Finalmente Vuoto adelantó que los próximos encuentros del programa tendrán lugar en la zona norte de la ciudad y aseguró que “hasta acá nos sentimos muy satisfechos con el trabajo realizado y los invitamos al próximo operativo donde seguiremos acercando el Estado municipal a cada barrio, escuchando y trabajando junto a los vecinos y vecinas”.