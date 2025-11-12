Salud

Amplían la campaña de detección de cáncer de próstata

miércoles 12 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
“Cuidarse también es cosa de hombres” es el lema de esta iniciativa que impulsa el Municipio de Río Grande, destinada a hombres y diversidades desde los 45 años, con o sin obra social.

Ante la gran demanda y los resultados obtenidos, se incorporan 50 nuevos cupos para que más vecinos puedan acceder a controles gratuitos de detección temprana del cáncer de próstata.

La campaña, la cual forma parte de las acciones de promoción y prevención impulsadas por la Secretaría de Salud, se realiza por segundo año consecutivo tras el éxito de su edición 2024, donde se logró detectar a tiempo casos en etapas iniciales, permitiendo tratamientos curativos y seguimiento activo.

Las consultas y estudios se llevarán a cabo en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de 4 urólogos del sistema municipal, garantizando una atención integral y de calidad.

La atención es totalmente gratuita y coordinada por el equipo de salud del Municipio. Aquellos interesados en acceder a esta Campaña deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/4olfw8G.

El Municipio fortalece su política de salud preventiva, ampliando la cobertura y acercando más oportunidades de cuidado a cada rincón de la ciudad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *