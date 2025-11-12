Amplían la campaña de detección de cáncer de próstata

“Cuidarse también es cosa de hombres” es el lema de esta iniciativa que impulsa el Municipio de Río Grande, destinada a hombres y diversidades desde los 45 años, con o sin obra social.

Ante la gran demanda y los resultados obtenidos, se incorporan 50 nuevos cupos para que más vecinos puedan acceder a controles gratuitos de detección temprana del cáncer de próstata.

La campaña, la cual forma parte de las acciones de promoción y prevención impulsadas por la Secretaría de Salud, se realiza por segundo año consecutivo tras el éxito de su edición 2024, donde se logró detectar a tiempo casos en etapas iniciales, permitiendo tratamientos curativos y seguimiento activo.

Las consultas y estudios se llevarán a cabo en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de 4 urólogos del sistema municipal, garantizando una atención integral y de calidad.

La atención es totalmente gratuita y coordinada por el equipo de salud del Municipio. Aquellos interesados en acceder a esta Campaña deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/4olfw8G.

El Municipio fortalece su política de salud preventiva, ampliando la cobertura y acercando más oportunidades de cuidado a cada rincón de la ciudad.