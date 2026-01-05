Amplia agenda de verano para adultos mayores en Río Grande

A través del Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”, se desarrollará una amplia agenda de actividades recreativas, culturales y de bienestar durante la temporada estival. La gestión municipal continúa promoviendo el bienestar integral a partir de la generación de espacios de encuentro comunitario.

El Municipio de Río Grande invita a las personas adultas mayores de la ciudad a participar de las propuestas de verano que se llevarán adelante en el Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”.

Durante el mes de enero, el espacio contará con un amplio cronograma de actividades que se desarrollarán de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17 horas. Las propuestas están pensadas para acompañar el bienestar físico, emocional y cognitivo, fomentando hábitos saludables, la socialización y la participación activa.

En este marco, la directora general para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Analía Caruso, señaló que «con estas propuestas buscamos generar espacios de encuentro y disfrute, fortaleciendo el bienestar integral y promoviendo que nuestros adultos mayores puedan redescubrir los atractivos culturales y naturales de nuestra ciudad”.

Entre las actividades previstas se encuentran acondicionamiento físico, stretching, zumba, pilates, yoga, tango pilates, tango fit, danza, talleres de la memoria, pintura, reciclado de manualidades y espacios de terapia, conformando una agenda diversa, accesible y pensada para todos los gustos e intereses.

Asimismo, como ocurre cada verano, la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continuará impulsando salidas recreativas al Centro Municipal Campamentil, brindando a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, el aire libre y actividades de esparcimiento en un entorno cuidado y acompañado.

Sobre ello, Caruso agregó que «estas propuestas promueven actividades accesibles que fortalecen el bienestar, la participación y el disfrute del verano, tanto para nuestros adultos mayores como para toda la comunidad”.

Además, en articulación con la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, se realizarán recorridos turísticos por la ciudad y sus alrededores durante los meses de enero y febrero, con el objetivo de que las y los participantes puedan redescubrir los paisajes, la historia y los espacios emblemáticos de Río Grande.

Las personas interesadas en sumarse a las actividades podrán inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, en el Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”, ubicado en El Cano 893.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con las políticas públicas destinadas a las personas adultas mayores, promoviendo espacios de inclusión, bienestar y participación activa durante la temporada de verano.